이재명 대통령이 AI를 활용한 시험 부정행위를 막기 위해 국가시험 제도를 A부터 Z까지 전면 개편할 것을 지시했다. 1조 달러 수출 달성 등 주요 정책 현황도 보고받았다.

이재명 대통령 이 20일 청와대 본관에서 열린 제53차 수석보좌관회의 를 주재하며 국가시험 제도의 전면적인 개편을 주문했다. 이 대통령은 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 악용한 시험 부정행위가 사회의 기본 질서를 뒤흔드는 중대한 범죄라고 강력히 비판하며, 기존 방식으로는 이러한 불법 행위를 효과적으로 차단하기 어렵다고 판단했다.

인공지능 악용 부정행위, 중대한 범죄로 규정

이재명 대통령은 AI 기반 부정행위가 기회와 자원 배분에 막대한 영향을 미치는 대한민국에서 공정성과 신뢰성을 훼손한다고 지적했다. 그는 이러한 행위가 우리 사회의 기본 질서를 흔들게 되므로, 단순히 규정 위반을 넘어선 중대한 범죄 행위라고 단언했다. 특히 공개 시험에서 일어나는 이러한 불법적인 행위는 사회적 신뢰를 무너뜨리는 주요 원인으로 지목되었다.

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이 대통령은 수능뿐만 아니라 공공기관과 민간 부문에서 시행되는 모든 시험과 평가에 대한 공정성 담보 장치가 필요하다고 강조했다. 그는 이러한 과감한 대책과 협조 체제를 빈틈없이 구축할 것을 요청하며, 이미 진행된 시험에서의 부정행위에 대해서는 철저한 조사와 엄중한 단죄가 이루어져야 한다고 밝혔다.

행정력 총동원, 일벌백계 통해 신뢰 회복

이재명 대통령은 행정력과 예산을 아끼지 말 것을 지시하며, 국민들이 공감하고 납득할 수 있는 수준으로 반드시 일벌백계를 이루어내야 한다고 강조했다. 그는 전 국민적 관심 속에서 치러진 이번 수능에서도 처음부터 끝까지 범죄적 부정행위를 감행한 사례들이 있었음을 언급하며, 이에 대한 확실한 처벌을 주문했다.

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이러한 조치들은 변화된 기술 환경에 맞추어 국가시험 제도를 A부터 Z까지 신속하게 전면 개편하기 위한 필수적인 단계로 평가된다. 정부는 기존 통상적인 방법으로는 첨단 장비와 AI를 악용한 부정행위를 더 이상 효과적으로 막기 어렵다고 판단하며, 제도적 보완에 나섰다.

수출 1조 달러 시대, 포용 성장의起跑점으로

이 대통령은 전날 한국의 연간 수출액이 1조 달러를 돌파했다는 소식을 전하며 이를 경이로운 업적으로 평가했다. 그는 수출 대국으로 불리는 일본은 물론, 산업혁명의 문을 열어젖힌 영국조차도 달성하지 못한 위업을 우리가 우리 손으로 성취했다고 자부했다.

이 대통령은 수출 1조 달러 시대를 국민 경제의 지속 가능한 발전과 포용적 성장이 시작되는 출발점으로 활용해야 한다고 밝혔다. 이를 위해 첨단 산업의 경쟁력을 누구도 대체할 수 없는 수준으로 고도화해야 하며, 전통 산업의 혁신 또한 끊임없이 이어가야 한다고 강조했다.

아세안·APEC 정상회의 성과, 한중FTA 후속협상

동남아시아국가연합(ASEAN)과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 후 귀국한 이재명 대통령은 아태 지역 국가들과 인공지능, 공급망, 초국가 범죄 대응 등 다방면에 걸쳐 협력 관계를 공고히 했다고 전했다. 특히 한중 자유무역협정(FTA) 서비스 투자 분야 후속 협상 타결을 매우 중요한 외교적 성과로 꼽았다.

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이 대통령은 APEC 정상회의 기간 중 열린 미·중·러 정상회담 맥락에서, 한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 한국이 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아나가야 한다고 밝혔다.

마지막으로 이 대통령은 사소한 정치적, 사적 이익 때문에 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 우를 범해서는 안 된다고 경고했다. 그는 국가적 안위를 위해 단일화된 대응이 필요함을 다시 한번 강조하며 회의를 마무리했다.