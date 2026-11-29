이재명 대통령이 북악산 산행 후 기자들과 간담회를 열고 자주파 인사 교체, 반도체 과잉 생산 지적, 국정 지지율 및 여당 내홍 관련 입장을 밝혔다. 동맹과 자주성 조화 강조하며 향후 3년 6개월의 중요성을 역설했다.

이재명 대통령 은 29일 청와대 출입기자단과 북악산 산행 및 오찬을 마친 뒤 춘추관에서 열린 질의응답 시간에서 최근 인사 교체 문제와 국정 운영 전반에 대한 생각을 드러냈다. 이 대통령은 인사에 대한 고충을 토로하며 사람 구하기가 갈수록 어려워질 것이라고 밝힌 한편, 미국의 반도체 산업 육성 정책에 대한 과잉 생산 지적에는 국내 정치적 맥락이 작동하고 있다고 해석했다.

자주파 인사 교체와 외교 원칙

이 대통령은 이종석 국가정보원장 및 정동영 통일부 장관 등 이른바 자주파 인사의 교체 배경에 대해 설명하며, 동맹파와 자주파로 구분하는 것이 사실상 강제로 분류된 것이라고 강조했다. 이 대통령은 한미 동맹의 중요성을 무시해서는 안 된다고 인정하면서도 대한민국의 자주성 역시 매우 중요하다고 주장해 양자의 균형을 추구했다.

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이 대통령은 국익을 챙기는 것이 최우선이라면서 본연의 역할을 다하는 것이 중요하다고 지적했다. 중국, 미국, 일본 등 주변국과의 외교 원칙에 있어서도 혈맹인 미국과의 동맹을 확장·고도화해야 하지만 다른 나라와의 관계를 포기해서는 안 된다고 말했다. 특히 중국에는 한미 동맹의 중요성을, 미국에는 중국과의 관계 관리가 중요함을 상호 설득해야 한다는 전략적 접근을 제시했다.

지난 18일 중국 선전 시진핑 국가주석과의 회담에서 시 주석이 일본 관계를 언급하자 이에 반응하며 중국에게도 일본이 중요하다고 답변했다는 에피소드를 소개했다. 이 대통령은 인사가 만사라는 김영삼 전 대통령의 말을 인용하며 인사를 잘하는 것이 큰 일이라고 인정했고, 사람 구하기가 갈수록 어려워질 것이라고 토로했다.

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반도체 과잉 생산 지적과 지지율

미국 무역대표부(USTR)가 한국의 반도체 산업 육성 정책을 과잉 생산 관세의 근거로 제시한 점에 대해서는 예민하게 반응할 필요가 없다고 선을 그었다. 이 대통령은 거기도 국내 정치가 작동하는 것이라고 분석하며, 반대로 과소 생산으로 인한 반도체 가격 폭등이 문제ではない지 지적했다. 이는 한국의 정책이 국내 정치적 고려에 기인한다는 해석을 시사한다.

국정 지지율이 답보 상태라는 점에 대해서는 결과가 좋아져 국민이 이 정부가 만든 변화라고 느낄 수 있는 시간이 아직 꽤 남았다고 밝혔다. 이 대통령은 아직 우리에게는 열두 척의 배가 아니라 3년 6개월이 남았다고 언급하며, 해야 하고 필요한 일은 망설이지 않겠다는 의지를 다시 한번 피력했다.

개혁 과정에서 발생하는 반발과 부담에 대한 솔직한 심정도 드러냈다. 이 대통령은 사실 좀 두렵기는 하다며 이러고도 살아남을 수 있을까 하는 고민을 토로했다. 그럼에도 해야 할 일은 해야 한다는 확신을 밝히며, 결국 국민이 평가해줄 것이고 역사적으로 인정받을 것이라고 믿음을 표현했다.

여당 내홍과 내란 특별수사본부

여당 내홍과 관련해서는 상식과 이성에 따라 잘 정리될 것이라고 전망했다. 다만 여당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진과 관련해서는 노 코멘트라고 명시적으로 선을 그었다. 이는 여당 내부의 복잡한 정치적 입장을 외면하지 않으면서도 공식 입장은 유지하지 않겠다는 전략으로 읽힌다.

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다음 달 1일 출범하는 내란 특별수사본부에 관해서는 전담팀을 운영하는 최대 이유를 은폐되어 있는 내란 사범을 추적 조사하여 처벌하기 위함이라고 설명했다. 이 대통령은 최후의 한 사람까지 꼭 찾아낼 수 있게 해야 한다고 강조하며, 내란 사범에 대한 철저한 규명과 처벌 의지를 재차 천명했다.