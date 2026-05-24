이재명 대통령 국정 지지율 50%대로 내려앉은데...

이재명 대통령의 국정 지지율이 일주일 만에 다시 50%대로 내려왔다는 여론조사 결과가 나왔다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18~22일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 진행한 여론조사를 보면, 이 대통령 국정 수행 운영에 대한 긍정평가는 59.3%로 지난주 같은 조사보다 1.2%포인트 내렸다. 부정 평가는 36.1%로 1.0%포인트 올랐다.

사진 크게보기 이재명 대통령 의 국정 지지율 이 일주일 만에 다시 50% 대로 내려왔다는 여론조사 결과가 25일 나왔다. 리얼미터 가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18~22일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사 를 보면, 이 대통령 국정 수행 운영에 대한 긍정평가는 59.3% 로 지난주 같은 조사보다 1.2%포인트 내렸다.

부정 평가는 36.1%로 1.0%포인트 올랐다. 이 대통령 지지율은 지난주 60.5%를 기록해 4월 4째주(62.2%) 이후 3주 만에 60%대를 회복했다가 이번에 다시 50%대로 내려왔다. 리얼미터는 ‘주 초 삼성전자 파업 관련 긴급조정권 발동 시사와 ‘5·18 탱크데이’ 논란에 대한 공개 질타 등으로 긍정 평가가 상승하는 모습을 보였다’며 ‘주 후반 삼성전자 성과급 타결을 둘러싼 부정적 보도 확산과 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시와 함께 보수층 결집이 강화되면서 긍정평가는 하락세로 전환된 채 마감했다’고 밝혔다. 지역별로 이 대통령 긍정 평가는 대구·경북에서 지난주보다 7.1%포인트 떨어져 46.6%를 기록했다.

인천경기에서는 3.7%포인트 내린 60.4%, 부산·울산·경남에서는 1.1%포인트 하락한 54.5%였다. 반면 대전·세종·충청에서는 5.1%포인트 오른 59%, 서울에서도 1.2%포인트 늘어난 53.4%였다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 21~22일 전국 18세 이상 1004명을 대상으로 진행해 이날 공개한 정당 지지도 조사를 보면, 더불어민주당 지지율은 47.5%로 지난주보다 1.7%포인트 상승했다. 국민의힘은 0.2%포인트 내린 33.3%였다.

두 정당 간 지지율 격차는 지난주의 12.3%포인트에서 14.2%포인트로 다소 벌어지며 16주째 오차범위 밖 간격이 이어졌다. 조국혁신당은 3.4%, 개혁신당은 3.2%, 진보당은 2.3%로 집계됐으며, 무당층은 7.6%였다. 리얼미터는 민주당 지지율 상승에 대해 ‘스타벅스 탱크데이 폄훼 논란에 강경 대응하며 5·18 기념일을 계기로 광주·전라 지역과 대학생층의 결집을 이끌어내 지지율 상승으로 이어졌다’고 분석했다.

국민의힘의 지지율 하락 이유에 대해선 ‘5·18 탱크데이 논란 속 일부 인사의 비하·조롱 발언과 송언석 원내대표의 광주 발언 논란이 부정적으로 작용했다’며 ‘선거운동 기점으로 보수층 결집은 있었으나 호남에서의 하락이 더 크게 반영되며 전체적으로 소폭 하락세를 보였다’고 했다. 이 대통령 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트이며 응답률은 4.7%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 4.3%다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답으로 임의로 전화를 거는 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 국정 지지율 리얼미터 여론조사 50% 59.3% 36.1% 50%대로 내려앉은 5월 18일 5·18 탱크데이 삼성전자 파업 긴급조정권 발동 시사 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼 논란 강경 대응 5·18 기념일 광주·전라 지역 대학생층 결집을 이끌어내 지지율 상승 5·18 폄훼

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

나만의 신과 함께 산다…젠지의 신세계, 神은 글쎄요 信은 있어요Z세대는 신을 떠난 세대처럼 보인다. 18~29세의 72%가 무종교인이다. 물론 탈종교화는 청년 세대만의 현상은 아니다. 한국 사회 전체가 빠르게 종교에서 멀어지고 있다. 지난해 무종교 인구는 전체의 51%로 처음 절반을 넘어섰다. 종교 인구 또한 고령화되고 있다. 개신교·불교·천주교 신자의 40~50%가 60세 이상이다. 그러나 젊은 세대는 제도화된...

Read more »

트럼프 '종전 합의 가까워졌지만 공습 가능성 50%'...이란 '합의에 매우 근접'트럼프 대통령은 이란과의 종전 합의가 상당히 가까워졌다면서도 공습 가능성은 50%라며 중동 국가 정상들과 연쇄 전화 통화를 진행했습니다.이란 측은 '합의에 매우 근...

Read more »

미-이란 협상 무산되면…이란 에너지·미사일·핵시설 타격 가능성미국과 이란의 종전 협상이 막판 고비에 접어든 가운데, 협상이 무산될 경우 미국이 어떤 군사 옵션을 선택할지에도 관심이 쏠리고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 합의 수용과 공습 재개 가능성을 두고 “50 대 50”이라고 밝힌 만큼, 외교적 타결 실패가 곧바로 대이란

Read more »

삼성전자 잠정합의안 투표율, 첫날부터 50% 넘어…DX는 ‘부결 운동’삼성전자 노사가 도출한 ‘임금·단체협약 잠정합의안’에 대한 찬반 투표 참여율이 다수 노조인 초기업노조 조합원 기준 투표 시작 3시간여만에 50%를 넘겼다. 22일 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)의 설명을 들어보면, 이날 오후 5시30분 기준 초기업노조

Read more »

트럼프 대통령: 이란과의 종전 협상 타결 가까워져, 호르무즈 해협 개방 가능성트럼프 대통령은 23일(현지시각)"이란과의 종전을 위한 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의되고 있으며, 조만간 발표될 것"이라고 밝혔다. 협정의 최종 사안과 세부 내용을 논의하고 있으며, 조만간 발표될 것"이라며"협정의 다른 많은 요소들에 더해 호르무즈 해협이 개방될 것"이라고 설명했다. AD CBS, 악시오스 보도 등에 따르면, 이란 협상을 논의하기 위해 트럼프 대통령과 전화 회의를 진행한 국가는 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄, 아랍에미리트, 요르단, 카타르 등으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화했다면서"이 또한 매우 잘 진행됐다"라고 전했다. 현재 진행 중인 미국과 이란의 협상 내용에 이스라엘도 동의하고 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은"이란과의 협상 타결에 상당히 가까워지고 있다"라며 이를"평화를 위한 양해각서(MOU)"라고 설명했다. 다만 이란과의 합의 타결 혹은 공습 재개 가능성을"확실한 50대 50"이라며 공습 재개 여부를 일요일(24일)까지 결정하겠다"라고 여지를 남겼다. 호르무즈, 핵 문제 등 여전히 이견... 협상 막판 변수

Read more »

증시 뜨거워도 지갑은 꾹…미국도 따로 논다미시간대 소비자심리지수는 소비자의 체감 경기와 향후 소비 의향 변화를 반영하는 경기 선행지표다. 실제 미국 소비자들은 중동사태에 따른 고유가 충격과 물가 불안에 흔들리고 있다. 미시간대 소비자심리지수 통계를 담당하는 조안 슈 디렉터는 '높은 물가로 가계 부담을 느낀다는 응답이 지난달 50%에서 57%로 늘었다'며 '특히 소비자들은 휘발유 가격 상승이 장기적으로 물가를 끌어올릴 것으로 우려했다'고 말했다.

Read more »