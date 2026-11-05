이재명 대통령, SNS 직접 소통 지속 의사 밝히다

이재명 대통령이 국정 홍보용 유튜브 '대통령의 Y' 첫 방송에서 논란을 두려워하지 않고 SNS와 생방송을 통한 직접 소통을 계속할 것이라고 밝혔다.

이재명 대통령 은 5일 공개된 청와대 자체 유튜브 프로그램 ' 대통령의 Y' 첫 방송에서 논란과 비판을 두려워하지 않겠다고 밝혔다. 이 대통령은 정책 논쟁의 필요성을 강조하며, 사회적 갈등과 의견 대립이 건강한 민주주의 과정임을 분명히 했다.

논란은 가치 있는 토론의 시작

이재명 대통령은 "정책이라는 건 입장이 다르기 때문에 당연히 논쟁을 해야 한다"며 "논란이 나쁜 게 아니다"라고 단언했다. 그는 현안이 발생할 때마다 대통령의 입장을 명확히 밝히는 것이 중요하다고 강조했다. 합리적인 논쟁과 토론은 사회 발전에 필수적이며, 이를 두려워할 필요가 없다는 입장이다.

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또한 이 대통령은 보고서보다 SNS가 더 유익한 경우가 있다고 지적했다. 보고서는 대체적인 상황을 파악하는 데 도움이 되지만, 거기에는 담겨 있지 않은 중요한 현황이나 아이디어를 발견할 수 있기 때문이다. 즉각적인 정보 습득과 현장 감각 유지에 소셜 미디어가 기여한다는 설명이다.

SNS 활동에 대한 우려 해소

"대통령이 왜 SNS를 하느냐"라는 질문에 대해 이 대통령은 "대통령이 왜 현장에 가서 사람을 만나냐"는 질문과 동일선상에 있다고 답변했다. 그는 밤잠을 설치며 SNS 활동을 한다는 지적에 "잠은 잘 자니까 걱정하지 말라"며 평정심을 잃지 않고 있다고 해명했다.

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특정 계정을 인용해 직접 답하는 X(구 트위터) 활용 방식에 대해서는 "공개된 공간에서 저한테 소리를 지른 거기에 제가 거기에 답을 해 준 것"이라고 설명했다. 글씨가 다소 거칠게 느껴질 수 있다는 지적에는 "감정이나 표정을 보여드릴 수가 없기 때문에 날카롭다"고 부연했다.

권한이 커질수록 주변에서 좋은 얘기만 듣게 된다는 점에 대해 이 대통령은 "오히려 저한테 있는 대로 얘기해 주는 사람이 고맙다"며 알고리즘에 갇히지 않으려고 노력한다고 말했다. 이는 폭넓은 시각을 확보하기 위한 전략적 선택으로 해석된다.

생방송 확대 및 보호관찰 강화 계획

국무회의 생중계를 둘러싼 논란에 대해 이 대통령은 "공개는 신뢰를 획득하는 방법 중 하나"라며 앞으로도 계속할 생각이라고 밝혔다. 오류나 부적절함이 노출될 수도 있지만 감내할 만한 수준이라고 판단했다. 비공개로 논의해야 할 사안과 공개해서 논의할 사안을 분류하여 운영한다는 계획이다.

이 대통령은 언론과 정치권, 권력으로부터 공격을 받는 경우가 많았다고 언급하며 "직접 소통은 저한테는 목숨줄 같은 것"이라고 강조했다. 집무실에서 가끔씩 불시에 생방송을 진행하는 방안도 고려 중이라고 전했다.

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이날 대담은 손정은 전 MBC 아나운서가 진행했으며, 이재명 대통령은 재임 중 가장 기뻤던 일로 무역 흑자 증가와 외환 문제 해결을 꼽았다. 반면 가장 슬펐던 일은 자살, 산업재해, 대형 참사로 인한 죽음이었다. 최근 보호관찰 대상자의 강력범죄 발생에 대해서는 인력 증원과 감시 체계 강화를 준비 중이라고 밝혔다.