이재명 대통령, 교황에게 선물을 전달

이재명 대통령이 교황에게 선물을 전달했다. 교황은 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징하는 '하느님의 품' 조각상을 받았다.

이재명 대통령 이 교황에게 선물을 전달했다. 교황은 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징하는 ' 하느님의 품 ' 조각상을 받았다. 이 조각상은 성경에 나오는 '돌아온 탕아' 이야기를 조형으로 표현한 작품이다.

이재명 대통령은 또한 한국 백자의 정갈함과 비움의 미학으로 사제의 청빈과 성찰의 가치를 연상케 하는 백자 다용도 합을 전달했다. 교황청은 '하느님의 품' 조각상이 풍요의 뿔과 성령의 열매를 상징한다고 설명했다. 파롤린 국무원장은 이재명 대통령에게 장식용 도자기 접시를 선물했다. 이스라엘 백성들의 이집트 탈출을 인도한 성경 속 구름 기둥의 모습을 담은 라파엘로의 유명 프레스코화를 재현한 작품이다.

이재명 대통령은 레오 14세 교황에게 선물을 전달했다. 교황은 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징하는 '하느님의 품' 조각상을 받았다. 이 조각상은 성경에 나오는 '돌아온 탕아' 이야기를 조형으로 표현한 작품이다. 이재명 대통령은 또한 한국 백자의 정갈함과 비움의 미학으로 사제의 청빈과 성찰의 가치를 연상케 하는 백자 다용도 합을 전달했다.

교황청은 '하느님의 품' 조각상이 풍요의 뿔과 성령의 열매를 상징한다고 설명했다. 파롤린 국무원장은 이재명 대통령에게 장식용 도자기 접시를 선물했다. 이스라엘 백성들의 이집트 탈출을 인도한 성경 속 구름 기둥의 모습을 담은 라파엘로의 유명 프레스코화를 재현한 작품이다. 이재명 대통령은 레오 14세 교황에게 선물을 전달했다.

교황은 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징하는 '하느님의 품' 조각상을 받았다. 이 조각상은 성경에 나오는 '돌아온 탕아' 이야기를 조형으로 표현한 작품이다. 이재명 대통령은 또한 한국 백자의 정갈함과 비움의 미학으로 사제의 청빈과 성찰의 가치를 연상케 하는 백자 다용도 합을 전달했다. 교황청은 '하느님의 품' 조각상이 풍요의 뿔과 성령의 열매를 상징한다고 설명했다.

파롤린 국무원장은 이재명 대통령에게 장식용 도자기 접시를 선물했다. 이스라엘 백성들의 이집트 탈출을 인도한 성경 속 구름 기둥의 모습을 담은 라파엘로의 유명 프레스코화를 재현한 작품이다





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