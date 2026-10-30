이재명 대통령, 다문화가정 지원 정책의 공정성 검토 요청 - 취약성 보완은 강화하되 신분 우대는 점검해야

이재명 대통령은 다문화가정의 문화적 취약성을 보완하는 지원 정책은 확대되어야 하지만, 다문화가정이라는 신분에 기반한 무조건적인 우선 배정 제도는 공정성 문제를 일으킬 수 있다고 밝혔다. 그는 이러한 불공정한 우대가 혐오와 선동의 빌미로 이용될 수 있다며, 관련 제도를 면밀히 검토하고 사회적 통합을 위한 공정한 정책으로 조정할 필요성을 강조했다.

이재명 대통령이 지난 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단 이재명 대통령이 다문화가정 지원 정책과 관련해 취약성을 보완하는 지원은 강화해야 하지만, 일반 가정보다 일률적으로 우선하는 제도는 공정성 차원에서 점검할 필요가 있다고 밝혔다.

특히 다문화가정에 대한 과도하거나 불공정한 우대가 논란이 될 경우 혐오과 적대를 부추기는 극우적 선동의 빌미로 활용될 수 있다고 지적했다. 이 대통령은 30일 엑스(X)에 다문화가족 공공 산후조리원 우대 제도와 관련한 언론 보도를 공유하며 "동등성 회복을 넘어 불공정한 우대 등이 논란이 된다면 그 지적에 대해 심도 있는 점검이 있어야 한다"고 밝혔다. 이 대통령은 국가 행정에서 공정성이 핵심 가치라며 지원 규모가 작다는 이유만으로 불공정성 문제를 가볍게 볼 수는 없다고 강조했다. 다만 다문화가정 지원의 필요성 자체를 부정한 것은 아니라고 선을 그었다.

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다문화가정 지원의 본질과 불공정 우대 제도 점검 필요

이 대통령은 다문화가정 지원은 내국인 가정과 다른 특성 때문에 발생하는 불이익을 보완해 동등한 조건을 만드는 데 목적이 있다고 설명했다. 문화 적응과 이중언어 교육, 지역사회 참여 지원 등 다문화가정의 특수한 취약성을 보완하는 정책은 반드시 필요하며 오히려 더 확대해야 한다는 입장도 밝혔다. 반면 국공립 어린이집이나 공공 산후조리원 우선 배정처럼 다문화가정이라는 이유만으로 내국인 가정보다 예외 없이 우선권을 주는 제도는 별도로 점검할 필요가 있다고 지적했다. 즉, 특정 취약성(문화차이)에 대한 지원이 아니라, 단순 신분에 의한 우대제도에 대해선 공정성 검토가 필요하다는 의미다.

앞서 이 대통령이 지방정부 산후조리원의 다문화가족 산모 우대 제도를 재검토할 필요가 있다고 언급한 뒤 일각에서 다문화가정 지원 축소라는 비판이 제기되자, 전날에 이어 다시 자신의 취지를 설명한 것이다. 이 대통령은 다문화가정 전체를 취약계층으로 보는 시각에도 문제를 제기했다. 다문화가정 가운데 경제적으로 어려운 가정도 있지만 선진국 출신 전문직 종사자와 결혼한 경우처럼 경제적 어려움이 없는 가정도 있을 수 있다는 것이다. 그는 경제적 빈곤이 지원 기준이라면 어려운 내국인 가정과 같은 기준으로 지원하는 것이 맞다는 취지로 설명했다.

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사회복지 정책은 공동체 전체의 부담으로 운영되는 만큼 지원 대상의 부족한 부분을 보완하되 과도한 우대나 역차별 논란이 생기지 않도록 세밀하게 설계해야 한다는 것이 이 대통령의 입장이다. 다문화가정을 모두 본질적인 취약계층으로 규정하는 방식이 오히려 사회적 구분을 강화할 수 있다는 점도 언급했다. 이 대통령은 다문화가정이 사회 안에서 별도로 구별되기보다 자연스럽게 통합되는 것이 중요하다고 밝혔으며, 그러기 위해서는 불합리하거나 불공정하다고 받아들여질 수 있는 제도가 남아 있어서는 안 된다고 주장했다.

혐오 선동 차단과 지속 가능한 통합을 위한 공정성 확보

불합리하거나 불공정하다고 받아들여질 수 있는 제도가 남아 있을 경우 이를 다문화가정에 대한 혐오나 적대를 부추기는 세력이 선동의 소재로 활용할 수 있다고 지적한 것은, 공정성 있는 통합을 위해 오히려 불필요한 우대제도를 제거함으로써 역차별 논란을 차단하고 진정한 동등함을 추구하자는 뜻으로 해석된다. 이 대통령은 어떤 사회복지 정책이든 상대적으로 불이익을 받는 국민이 합리적으로 받아들일 수 있는 수준이어야 지속 가능성을 확보할 수 있다며 관련 제도를 둘러싼 추가 논의를 주문했다.

이는 단순한 제도 폐지가 아니라, 진정한 평등과 공정한 사회적 통합을 목표로 정책을 재정비해야 함을 강조한다고 볼 수 있다. 정재홍 기자 hongj@joongang.co.kr