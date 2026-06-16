이재명 대통령, 프랑스 에비앙레뱅 G7 정상회의서 세계 지도자들과 사진 촬영 및 트럼프 대통령과 인사 교류

이재명 대통령이 2026년 6월 16일 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 초청국 환영행사에 참석해 마크롱 대통령 및 트럼프 미국 대통령 등 주요 정상들과 단체 사진을 찍고 공식 SNS에 한국의 국제적 신뢰와 자신감을 강조한 내용

이재명 대통령 이 2026년 6월 16일 현지시간으로 프랑스 에비앙레뱅 에서 개최된 주요 7개국(G7) 정상회의 행사에 참석하여 국제 무대에서 대한민국의 위상을 다시 한 번 확인시켰다. 대통령은 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱의 따뜻한 환영을 받으며 행사장에 입장했으며, 이어 진행된 초청국 환영행사에서 다양한 국가 지도자들과 단체 사진을 촬영했다.

사진 속에서 뒷줄 왼쪽부터는 EU 정상회의 상임의장 안토니우 코스타, 이재명 대통령, 영국 총리 키어 스타머, 케냐 대통령 윌리엄 루토, 일본 총리 다카이치 사나에, 캐나다 총리 마크 카니, 그리고 EU 집행위원장 우르즐라 폰데어라이엔이 순서대로 서 있었다. 앞줄에는 이탈리아 총리 조르자 멜로니, 이집트 대통령 압델 파타 알시시, 미국 대통령 도널드 트럼프, 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱, 인도 총리 나렌드라 모디, 독일 총리 프리드리히 메르츠, 그리고 브라질 대통령 루이스 이나시우 룰라 다시우바가 자리 잡고 있었다.

특히 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령이 사진 촬영 후 짧은 대화를 나누는 장면이 포착되었으며, 트럼프 대통령이 밝은 표정으로 이야기를 건네자 이재명 대통령이 고개를 끄덕이며 응답하는 모습이 인상적이었다. 이날 대통령은 이번 G7 정상회의 참석과 관련해 자신의 공식 소셜 미디어 계정인 X(구 트위터)에 글을 올려, "지난해에 이어 2년 연속 회의에 초청받은 것은 대한민국에 대한 국제사회의 신뢰와 기대를 보여주는 매우 뜻깊은 일"이라고 평가했다. 이어 "단단해진 우리의 저력과 자신감을 세계 무대에 당당히 전하고 돌아오겠다"는 포부를 밝혔다.

이러한 메시지는 한국이 글로벌 이슈에 적극 참여하고, 경제·안보·기술 등 다방면에서 주도적인 역할을 할 준비가 되어 있음을 강조하는 동시에, 국제사회와의 협력 관계를 더욱 공고히 하겠다는 의지를 담고 있다. 또한 이번 G7 행사에서 이재명 대통령은 여러 정상들과 비공식적인 대화를 나누며, 한·미 동맹 강화, 기후 변화 대응, 첨단 기술 협력, 그리고 지역 안보 문제 등에 대해 심도 있는 논의를 진행한 것으로 알려졌다. 특히 미국과의 관계에서는 트럼프 대통령과의 짧은 대화가 화제가 되었으며, 양국 간 교역 확대와 방위 협력 강화를 위한 구체적인 방안이 모색되는 분위기가 조성되었다.

한국 정부는 이러한 국제적 교류를 통해 국가 경쟁력을 높이고, 세계 무대에서 책임 있는 리더십을 발휘하겠다는 목표를 재확인했다. 이번 방문은 한국 외교 정책의 연속성과 전략적 목표를 대외에 알리는 중요한 계기가 되었으며, 향후 G20·APEC 등 다자 fora에서도 적극적인 역할을 수행할 기반을 다지는 의미 있는 자리였다





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