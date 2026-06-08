이재명 대통령 취임 1주년 기자회견… 부동산 보유세 인상·종합대책 공식화, 증시 폭락·외교안보 현안까지 종합 입장

이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 부동산 보유세 인상을 공식화하고 올 7월 세제 확정과 함께 종합대책을 발표하겠다고 밝혔다. 전세 감소는 정상화 과정이라고 평가했으며, 6·3 지방선거 결과는 국민의 경고로 받아들이지만 국정 기조는 유지하겠다고 했다. 반도체 기업 이익 분배에 신중을 기하고, 코스피 5000 달성 가능성을 언급했다. 외교적으로는 한·일 ACSA 체결에 일본의 진정한 사과가 필요하다고 강조했고, 북핵 문제에 대해서는 단기 목표 협상을 주장했다. 보수 야권은 이 대통령의 재판 공소 취소 가능성 언급 등을 두고 강하게 반발하고 나섰다.

이재명 대통령 이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견 에서 부동산 보유세 인상과 부동산 종합대책 , 전세 제도 정상화, 반도체 관련 정책, 외교·안보 현안 등 주요 국정 전반에 대해 입장을 밝혔다.

먼저 부동산 부분에서 이 대통령은 보유세 인상을 공식화하며, 우리나라의 보유세가 선진국에 비해 낮아 서구 수준으로 부담을 높이는 것이 맞다고 설명했다. 투기 및 투자 목적 주택에 대한 부담을 늘려 매물이 시장에 나오도록 유도하겠다는 방침이다. 부동산 세제 확정 시점은 올 7월이며, 세제·금융·규제·공급을 아우르는 종합대책도 추가로 발표할 예정이다. 전세 제도와 관련해선 전세 매물 감소를 "정상화 과정"으로 평가하며, 과거 전세 대출이 집값 상승과 시장 왜곡의 주요 원인이라고 지적했다.

이와 함께 주택 공급 속도도 높이되, 다주택자에 대한 양도세 유예 종료로 물량이 줄었지만 무주택자의 실거주 수요도 함께 감소해 전세 물량 부족 주장은 특정 의도를 가진 논리라고 반박했다. 한편 이날 기자회견은 당초 예정된 1시간 30분을 훌쩍 넘어 2시간 45분 동안 진행되며 21개 질문이 오갔다. 이 대통령은 6·3 지방선거 결과에 대해 "국민이 주는 경고"라고 표현하면서도 국정 기조는 바뀌지 않을 것이라고 강조했다. 투표용지 부족 사태는 "어처구니없는 일"이라며 청년들의 문제 제기를 계기로 자신의 "주권 감수성 부족"을 반성했지만, 부정선거 논리와는 선을 그었다.

국민의힘 등 보수 야권은 이 대통령의 기자회견을 "국정 실패를 포장하기 위한 홍보쇼"라며 강하게 비판했다. 특히 이재명 대통령 본인의 재판과 관련해 공소 취소 가능성을 언급한 데 대해 장동혁 국민의힘 대표는 "사실상의 독재 선언"이라고 비난했고, 주진우·한동훈 의원은 탄핵 사유가 된다고 주장했다. 경제·산업 분야에서는 이날 코스피가 3개월 만에 서킷브레이커가 발동되며 8.29% 급락하는 등 증시 폭락에 대한 분석과 대책도 주요 화두였다. 이 대통령은 반도체 기업의 이익 분배에 대해 신중해야 한다며, 국내 기업의 해외 탈출을 유발할 수 있다고 우려했다.

아울러 "이중 상장 등 비정상적 관행만 정리해도 코스피 5000 달성이 가능하다"고 언급하며, 주가 상승이 국민연금 고갈 시점을 수십 년 늦출 수 있다고 내다봤다. 또 반도체 쏠림 현상이 증시 불안을 키우는 요인으로 작용한다고 지적했다. 외교·안보 현안으로는 한·일 군사정보보호협정(ACSA) 체결에 대해 "국민 정서상 받아들이기 어렵다"며 일본의 진정한 사과가 전제 조건이라고 말했다. 이란의 나무호 피격 사건과 관련해 엄중 항의를, 이스라엘의 구호선 나포는 "주권 침해"로 규정했다.

북핵 문제에 대해서는 장기적 비핵화와 별개로 핵물질 추가 생산 중단 등 단기 목표를 협상해야 한다고 했고, 한국의 핵무장론은 "무책임하다"고 일축했다. 기자회견 말미 이 대통령은 예상치 못한 질문에 유머러스하게 응답하며 분위기를 부드럽게 만들기도 했다. 한성숙 국무총리 후보자 지명에 대해 "일할 사람, 그냥 일만 할 사람"이라고 표현했으며, 코스피 하락에 대해 "아직도 약간 저평가됐다"는 생각을 밝히면서도 "자신의 말을 매매 참고자료로 쓰지 말라"고 당부했다. 또한 장애인 참정권 제약 해소와 관련해 현실적 가능성을 고려해 권리를 최대한 보장하는 방향으로 나아가겠다고 했다.

언론의 경우 민주공화국의 핵심 장치로 보호받아야 하지만, 의도된 조작이나 가짜 정보로 여론을 호도하는 행위는 중범죄라고 규정했다. 검찰에 대한 국민의 불신은 검찰이 스스로 자초한 "업보"라며, 과거와 달리 일정한 선을 넘는 "조작질"은 하지 말아야 한다고 강조했다. 이번 기자회견은 약 2시간 45분간 이어졌으며, 이 대통령은 마지막까지 "주어진 권한으로 최대치를 해내겠다"는 의지를 드러냈다





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