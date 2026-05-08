이재명 대통령, '매점매석은 망하는 길입니다' 경고, '돈 좀 벌어보겠다고 매점매석하다가는 완전히 망하게 된다'고

이재명 대통령이 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에서 '매점매석은 망하는 길입니다'라는 제목의 글을 올리며 '돈 좀 벌어보겠다고 매점매석하다가는 완전히 망하게 된다'고 경고했다. 이 대통령은 '법률상 매점매석을 하면 매점매석 대상인 물품 전체를 몰수하고, 몰수가 어려우면 그 가액을 추징한다'며 '필요적 몰수, 즉 몰수·추징이 의무라 일단 발각되면 봐주고 싶어도 봐줄 수가 없다'고 했다. 이 대통령은 '들키면 안 된다고요? 신고 포상제로 매점매석 물건 가액의 20∼30%를 포상금으로 지급하는데 안 들킬 수 있을까요'라고 반문했다. 이 대통령은 '이제 비정상의 시대는 저물고 정상 시대가 시작됐다'며 '비정상에 기대 부당이익을 취하려다가는 큰코다치신다'고 했다. 이 대통령은 '아직도 세상이 변한 걸 모르고 구시대적 사고로 망하는 길을 가는 분들이 있어 미리 알려 드린다'면서 글을 마무리했다.

이재명 대통령 이 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에서 축사를 하고 있다. 뉴스1 이재명 대통령 이 8일 ‘돈 좀 벌어보겠다고 매점매석 하다가는 완전히 망하게 된다’고 경고했다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 ‘매점매석은 망하는 길입니다’라는 제목의 글을 올리며 이같이 강조했다. 이 대통령은 ‘법률상 매점매석을 하면 매점매석 대상인 물품 전체를 몰수하고, 몰수가 어려우면 그 가액을 추징한다’며 ‘필요적 몰수, 즉 몰수·추징이 의무라 일단 발각되면 봐주고 싶어도 봐줄 수가 없다’고 했다. 또 ‘들키면 안 된다고요? 신고 포상제로 매점매석 물건 가액의 20∼30%를 포상금으로 지급하는데 안 들킬 수 있을까요’라고 반문했다.

그러면서 ‘이제 비정상의 시대는 저물고 정상 시대가 시작됐다’며 ‘비정상에 기대 부당이익을 취하려다가는 큰코다치신다’고 했다. 이 대통령은 ‘아직도 세상이 변한 걸 모르고 구시대적 사고로 망하는 길을 가는 분들이 있어 미리 알려 드린다’면서 글을 마무리했다. 이재명 대통령이 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에서 순직 공무원 부모에게 카네이션을 달아주고 있다. 뉴스1 이 대통령은 지난 6일 국무회의에서도 주사기 등에 대한 매점매석 행위가 사회적 논란을 일으킨 것과 관련해 ‘적당히 넘어가니 이런 일이 계속 생기는 것’이라며 ‘(매점매석의 대상이 된) 물량을 몰수해야 한다’고 말한 바 있다.

이 대통령은 그동안 정부가 해 왔던 조치에 대해 ‘고발이나 처벌은 소용이 없다’며 ‘매점매석으로 30억원을 벌었는데 벌금 1억원을 내라고 하면 그게 제재가 되겠나’라고 지적했다. 그러면서 ‘실용적이고 실효적으로 접근해야 한다’며 ‘시장에 혼란이 오거나, (몰수된) 물량이 묶이게 되더라도 그냥 몰수해 버려야 한다’며 ‘주사기 10만개 정도를 몰수한다고 시장이 큰 충격을 받겠나’라고 거듭 강조했다. 이어 ‘현재 제도로 가능한지 살펴보고, 필요하면 시행령을 만들거나 도저히 안 될 것 같으면 법률을 바꿔서라도 조치해야 한다’며 ‘별도로 신속하게 관련 사안을 보고해달라’고 지시했다. 조문규 기자 chomg@joongang.co.k





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