이재명 대통령, 인도 동포간담회서 "인도는 이미 중국 제친 경제 대국, 협력 수준 매우 낮아…관계 재정립할 것"

이재명 대통령이 인도 국빈 방문 중 동포 간담회에서 인도의 경제적 위상에 비해 한국과의 협력이 미흡함을 지적하며, 정상회담을 계기로 양국 관계를 획기적으로 발전시키겠다는 의지를 밝혔다. 공급망 위기 속에서 인도를 핵심 파트너로 삼아 협력을 강화하고, 민간 외교 역할의 중요성을 강조했다.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령 은 19일(현지시간) 뉴델리 시내 한 호텔에서 열린 동포 간담회 에서 인도가 이미 인구 면에서 중국을 넘어 세계 4위의 경제 대국으로 부상했으며 곧 3위 자리를 차지할 것으로 예상된다고 언급했습니다.

그는 이러한 인도의 위상에 비해 한국과의 경제 협력 수준이 매우 낮은 점을 지적하며, 앞으로 양국 관계를 획기적으로 발전시키겠다는 의지를 피력했습니다. 이 대통령은 베트남에 진출한 한국 기업이 약 만 개에 달하는 반면, 인도에는 700여 개에 불과하다는 통계를 제시하며, 인도가 가진 거대한 잠재력에 비해 한국과의 협력이 미흡하다는 점에 대해 인도 당국도 공감하고 있다고 밝혔습니다.

이어 그는 다음 날 예정된 정상회담을 통해 한국과 인도의 관계가 한 차원 높은 수준으로 발전할 가능성이 매우 높다고 기대감을 나타냈습니다. 최근 미국과 이란 간의 전쟁으로 촉발된 공급망 위기를 언급하며, 이 대통령은 한국이 공급망 다변화에 속도를 내는 과정에서 인도를 핵심 파트너로 삼아 협력을 강화할 것이라고 강조했습니다. 그는 인도가 단순한 소비 시장을 넘어 글로벌 생산 및 공급망을 이끄는 핵심 국가로 자리매김했으며, 한국과 마찬가지로 원자재 및 에너지의 상당 부분을 해외에 의존한다는 점에서 양국 간 협력의 여지가 많다고 설명했습니다.

또한, 중동 전쟁 여파로 인한 공급망 불안정과 글로벌 경제 위기 상시화를 고려할 때, 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것이라고 역설했습니다. '통상국가'로서 대외 무역과 거래 없이는 생존할 수 없는 대한민국 상황을 강조하며, 이 대통령은 현지 교민과 동포들에게 적극적인 민간 외교 활동을 펼쳐줄 것을 당부했습니다. 최근 인도에서 불고 있는 한류 열풍을 언급하며, 동포들이 대한민국의 얼굴로서 자부심을 가질 수 있도록 본국 정부가 든든한 지원군이 되겠다고 약속했습니다.

이에 조상현 재인도한인회 총연합회장은 이번 이 대통령의 방문을 계기로 15억 인구와 글로벌 공급망의 핵심 생산 거점인 인도가 한국의 경제 영토 확장 가능성을 보여주는 중요한 기회가 되기를 바라며, 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다고 환영의 뜻을 밝혔습니다





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이재명 대통령 인도 동포 간담회 경제 협력 공급망

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