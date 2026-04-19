이재명 대통령, 호르무즈 해협 자유항행 위한 국제회의서 '실질적 기여' 약속…다국적군 참여 공식화

이재명 대통령이 프랑스·영국 주도 호르무즈 해협 자유항행 화상 정상회의에 참석해 '실질적 기여'를 약속하며, 미국-이란 전쟁 종식 후 다국적군 참여 의사를 공식화했다. 한국의 에너지 안보와 직결된 해협의 안정 확보를 위해 국제사회와의 협력 강화 방침을 밝혔다.

이재명 대통령 은 17일 프랑스와 영국이 주도한 호르무즈 해협 자유 항행 관련 화상 정상회의에 참석하여 '해협 내 항행의 자유 보장을 위해 실질적인 기여를 하겠다'는 의지를 밝혔다. 이는 미국과 이란 간의 긴장이 완화된 이후 구성될 다국적군 참여에 대한 공식적인 입장 표명으로 해석된다. 한국은 원유 수입의 약 70%를 호르무즈 해협 을 통해 의존하는 핵심 이해 당사국임을 강조하며, 조속한 교착 상태 해소와 해협 안정을 위한 국제사회의 관리 메커니즘 모색을 제안했다. 이번 회의에는 프랑스, 영국을 비롯한 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 네덜란드, 스웨덴, 뉴질랜드, 이라크, 싱가포르 등 49개국과 2개 국제기구가 참여했으며, 중국과 일본도 비공식 정상급 인사가 참석했다.

약 1시간 30분간 진행된 회의에서 이 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄가 가져오는 전 세계 에너지, 금융, 산업, 식량 안보 전반의 불안정성에 대한 우려를 표명하고, 해협 내에 갇힌 선원들의 안전과 건강 문제의 시급성을 지적했다. 중국과 일본 측은 이번 회의에서 별도로 발언하지 않았다. 이 대통령의 '실질적인 기여' 발언은 향후 다국적군 참여를 공식화하는 것으로 풀이된다. 청와대 고위 관계자는 전쟁 종결 후 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 위한 국제적인 노력에 한국이 참여한다는 취지라고 설명했으며, 다른 정부 관계자 역시 대통령의 발언이 다국적군 참여 의사를 명확히 한 것이며, 전쟁 이후 한국의 모든 역량을 발휘할 것임을 시사한다고 덧붙였다. 호르무즈 해협의 안정적인 해상 교통로 확보는 한국의 에너지 안보와 직결되는 국익 사안이기 때문에, 다국적 협력에 참여하여 종전 이후 해상 안전을 강화하겠다는 전략이다. 이러한 입장은 이미 안규백 국방부 장관이 14일 국회 국방위원회에서 언급한 내용과 맥을 같이 한다. 당시 안 장관은 호르무즈 해협 상선 봉쇄 장기화 시 1~4단계로 나누어 군의 투입 등 대응 계획을 준비 중이며, 군 투입 시 독자 작전이 아닌 다국적군 참여 형태로 이루어질 것이라고 밝힌 바 있다. 1단계는 지지 표명, 2단계는 구성, 3단계는 실무 준비, 4단계는 실제 참여를 의미한다. 이날 화상회의에서는 전쟁 이후 다국적군 구성에 대한 공감대가 형성되었으며, 봉쇄 장기화 시 유동적인 대응 가능성을 시사했다. 다음 정상회의 일정은 아직 확정되지 않았으나, 실무 협의를 통해 지속적인 의견 교환이 이루어질 계획이다. 또한, 이번 회의의 성과를 반영한 의장국(영국, 프랑스) 명의의 성명서 발표도 준비 중인 것으로 알려졌다. 정부 관계자는 결의문 논의가 진행 중이며, 회의 결과를 반영한 의장 성명으로 나올 수 있다고 밝혔다. 이러한 국제사회의 노력은 호르무즈 해협의 안정을 회복하고, 한국을 포함한 관련 국가들의 경제 및 안보 이익을 보호하기 위한 중요한 발걸음으로 평가된다. 해협의 중요성을 고려할 때, 국제 사회와의 긴밀한 협력을 통해 지속적인 안보 태세를 유지하는 것이 필수적이며, 한국 정부의 적극적인 참여 의지는 이러한 국제 안보 환경 변화에 대한 능동적인 대처를 보여주는 사례라고 할 수 있다. 향후 다국적군 참여의 구체적인 규모와 역할, 그리고 운영 방식 등에 대한 후속 논의가 주목된다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 호르무즈 해협 자유 항행 다국적군 국제 협력

United States Latest News, United States Headlines