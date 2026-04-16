이재명 대통령, 세월호 12주기 맞아 안전 최우선 국정 강조… 제조업 혁신 및 공급망 안정화 계획 발표

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기를 맞아 안전을 국정 최우선 과제로 삼고, 혁신적인 제조업 육성과 안정적인 공급망 확보를 위한 정책 방향을 제시했다. 중동 전쟁 등 국제 정세 변화에 대한 대응과 한국의 국제사회 역할에 대한 비전도 함께 밝혔다.

이재명 대통령 은 세월호 참사 12주기인 16일 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 희생자들의 넋을 기리며, 안전보다 비용을, 생명보다 이익을 우선하는 잘못된 인식을 뿌리 뽑아야 한다고 역설했다. 돈보다 생명을 중시하는 사회 문화를 정착시키고, 국민의 생명과 안전이 경제적 이익이나 국가의 부재로 위협받는 일이 다시는 발생하지 않도록 국정 책임자로서 최선을 다하겠다는 약속을 국민들에게 전했다. 이 대통령은 또한 제조업 혁신 의 중요성을 강조하며, 자유무역질서의 퇴조와 지정학적 리스크 심화로 글로벌 산업 무역 질서가 중대한 전환점을 맞고 있는 현 상황에서 제조업 비중이 높은 한국은 국가의 명운을 걸고 파격적인 혁신에 나서야 한다고 촉구했다. 이를 위해 첨단 기술과 인재를 국가 안보 차원에서 중점 보호하고, 혁신적인 제품에 대한 정부의 공공 조달 등을 통한 수요 창출에 앞장서야 한다고 밝혔다.

더불어 지방의 제조 역량 혁신, 인공지능(AI) 기반 제조 생태계 구축, 안정적인 제조 주권 확보를 위한 한국판 국부펀드 설립 등에도 만전을 기해야 한다고 덧붙였다. 중동 전쟁과 관련해서는 원유 및 필수 원자재의 추가 확보 필요성을 강조했다. 특히, 강훈식 대통령비서실장이 사우디아라비아 등 4개국을 방문하여 원유 2억 7300만 배럴, 나프타 210만 톤을 확보하는 큰 성과를 거둔 데 대해 격려하며, 확보된 물량이 신속하게 국내로 도입될 수 있도록 후속 협의와 관련 절차를 신속하게 진행할 것을 지시했다. 이 대통령은 이번 중동 전쟁이 산업 구조 혁신과 공급망 다변화라는 숙제를 안겨주었을 뿐만 아니라, 한국 외교의 위상과 역할을 새롭게 돌아보는 계기를 제공했다고 평가했다. 대한민국이 세계가 주목하는 선도 국가의 반열에 올랐음을 강조하며, 세계 평화, 국제 규범, 인권 보호와 같은 보편적 가치를 더 이상 외면할 수 없으며, 이에 대한 마땅한 책무를 가지고 있음을 밝혔다. 장기적인 관점에서 더 큰 국익을 얻기 위해 다른 나라 국민과 국가의 신뢰와 존경을 차분하게 쌓아나가야 한다고 강조했다. 한편, 이 대통령은 지난 10일 소셜 미디어 X(옛 트위터)에 이스라엘군이 가자지구에서 팔레스타인 시신을 건물에서 떨어뜨리는 영상을 공유하며 이스라엘을 비판하는 메시지를 연이어 게시했다. 이에 대해 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글이라고 설명했다. 이재명 대통령의 이번 발언은 세월호 참사의 아픔을 되새기며 안전의 중요성을 강조하고, 급변하는 국제 정세 속에서 제조업 혁신과 공급망 안정화, 그리고 한국의 국제사회에서의 역할과 책무에 대한 깊은 고민을 담고 있다. 또한, 인권이라는 보편적 가치에 대한 확고한 신념을 드러내며 외교적 행보에 대한 시사점을 던졌다





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이재명 대통령 세월호 참사 안전 제조업 혁신 공급망

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