이재명 대통령, 이탈리아 방문期间 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블에서 상호 보완적 협력 강조…AI·반도체·항공우주 등 첨단산업 협력 제안

이재명 대통령은 이탈리아 로마에서 열린 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블에서 한국과 이탈리아가 기초과학·창의적 공학 역량과 첨단 제조·기술 혁신 역량을 바탕으로 상호 보완적 협력을 확대해야 한다고 강조하며 AI, 반도체, 항공·우주 등 전략 첨단 산업 분야와 에너지·인프라 공급망 구축을 핵심 과제로 제시했다. 양국 주요 기업 총수들이 참석한 행사에서 전략·첨단산업, 에너지·인프라, 미래 유망산업 분야 협력 방안이 논의되었고, 이탈리아 측은 우주·항공 및 북극항로 개발 협력을 적극 희망했다.

이재명 대통령 은 이탈리아 국빈 방문 중인 12일 현지시간 로마에서 열린 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블 기조 연설을 통해 대한민국과 이탈리아의 상호 보완적 협력 관계의 중요성을 강조하며 글로벌 경제 불확실성에 공동 대응할 것을 제안했다.

대통령은 기초과학 및 창의적인 공학·디자인 역량을 가진 이탈리아와 첨단 제조 및 기술 혁신 역량을 갖춘 한국이 최적의 파트너라고 지적하며, 양국이 힘을 합치면 새로운 산업 질서와 혁신 생태계를 함께 설계하는 시너지를 창출할 수 있다고 말했다. 이탈리아는 한국의 EU 내 4위 교역국이며 경제 규모와 제조 역량을 고려할 때 향후 교역과 투자 확대 가능성이 충분하다고 덧붙였다. 미래 핵심 협력 분야로는 인공지능(AI), 반도체, 항공·우주 등 전략 첨단 산업을 꼽았으며, 이를 뒷받침하기 위한 에너지·인프라 분야의 튼튼한 공급망 구축도 중요한 과제로 제시했다.

또한 양국 문화에 대한 상호 호감이 협력의 큰 자산이 될 것이라며 '1+1' 이상의 시너지를 기대한다고 강조했다. 이번 행사는 한국경제인연합회와 이탈리아경제인연합회가 공동 주최했으며, 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장, 성김 현대자동차 사장, 김동춘 LG화학 사장, 최수연 네이버 대표, 문재영 HD건설기계 사장, 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장 등 주요 기업 총수들이 참석했다.

이탈리아 대표단으로는 조르조 마르시아이 이탈리아경제인연합회 부회장(항공우주기업 사벨트 회장), 비아죠 마조타 핀칸티에리 회장, 잠피에로 디 파올로 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아 CEO, 마르코 페트라키니 에니라이브 회장, 베네데토 비냐 페라리 CEO 등이 참여했다. 양국 기업인들은 전략·첨단산업, 에너지·인프라, 미래 유망산업 등 세 가지 분야로 나누어 협력 사례를 공유하고 실질적인 확대 방안을 논의했으며, 이탈리아 외교부총리는 환영사에서 우주·항공 분야 협력과 북극항로 공동 개발에 대한 적극적인 의지를 표명했다.

류진 한경협 회장은 한국과 이탈리아가 AI, 재생에너지, 항공우주, 로보틱스 등 첨단 산업으로 협력을 확장할 때라고 말하며, 모든 길이 로마로 통했듯 양국 경제계의 공동 개척이 미래 세계 시장으로 뻗어가길 희망한다고 밝혔다. 이번 비즈니스 라운드 테이블은 양국 간 전략적 동반자 관계를 경제·산업 분야에서 구체화하고, 기술 혁신과 공급망 안정을 위한 실질적인 협력 모델을 모색하는 자리가 되었다





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