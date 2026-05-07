이재명 대통령과 김혜경 여사, 어린이날 행사서 초등학생 옆구르기에 웃음…‘하이파이브’ 화제

제104회 어린이날을 맞아 청와대에서 열린 행사에서 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한 초등학생의 돌발 옆구르기에 유쾌하게 반응한 모습이 화제가 되고 있다. 이날 행사에는 장애 아동과 다문화 가정 아동 등 다양한 배경의 어린이들이 참석해 대통령과 소통하는 시간을 가졌다. 이 대통령은 어린이들과의 질문 응답을 통해 대통령의 역할과 책임에 대해 설명하며 교육적 의미를 강조했다.

제104회 어린이날 을 맞아 어린이와 가족 등 200여 명이 청와대 에 초청된 가운데 김혜경 여사 가 행사에 참여한 한 초등학생의 돌발 옆구르기에 보인 반응이 온라인에서 화제가 됐다. 6일 정치권에 따르면 전날 이재명 대통령 은 김혜경 여사 와 함께 제104회 어린이날 을 맞아 어린이와 가족 등 200여명을 청와대 에 초청해 기념행사를 열었다.

행사에는 장애 아동과 아동보호시설 아동, 인구소멸지역과 다문화 가정 아동, 이 대통령 부부가 그동안 찾은 복지시설과 희소질환 환우 간담회 등에서 인연을 맺은 아동 등이 참석했다. 행사 중 이 대통령과 김 여사가 본관 세종실에서 녹지원으로 이동하던 중 돌발 상황이 발생했다. 일행과 함께 걷던 한 초등학생이 갑자기 복도 바닥에서 옆구르기를 선보인 것. 옆에 있던 김 여사는 어린이의 이같은 행동에 깜짝 놀랐고 이 영상은 카메라에 고스란히 담겼다.

잠시 후 상황을 파악한 김 여사는 금세 환한 미소를 지었고 옆에서 이 광경을 지켜보던 이 대통령 역시 웃음을 지어 보였다. 주변 참모와 경호원들도 함께 웃음을 터뜨렸으며 해당 어린이는 수줍어하면서도 당당하게 대통령과 ‘하이파이브’했다. 한편 이날 이 대통령은 어린이들과 모의 국무회의를 열고 자유로운 질의응답 시간도 가졌다.

“어떻게 대통령이 됐냐”는 한 어린이의 질문에 이 대통령은 “평소 국민을 위해서 국가를 위해서 잘 준비하고 열심히 노력해서 국민에게 인정받으면 대통령이 될 수 있다”고 답했다. 그러면서 “대통령하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다”고 했다.

“대통령은 어떤 일을 하느냐”는 물음에는 “어린이를 포함해서 아버지, 어머니, 이웃사람, 대한민국 국민이 어떻게 하면 더 잘살 수 있을까 고민하고, 여러분이 내는 세금을 어떻게 잘 쓸지 그런 것을 고민하는 사람”이라고 설명했다. “대통령으로 일하는 게 편하냐”고 묻자 “많이 힘들다”면서도 “힘들어도 해야 할 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 될 때도 있을 것”이라고 말했다.

‘대통령이 되고 싶다’는 어린이에게는 “대통령 5년밖에 못 해”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이날 행사는 청와대에서 열린 어린이날 기념식과 함께 다양한 프로그램으로 진행됐다. 어린이들은 청와대 내부를 탐방하고, 대통령과 함께 식사를 하며 특별한 하루를 보냈다. 특히 이 대통령은 어린이들과의 소통을 통해 교육과 정책에 대한 피드백을 직접 듣는 시간을 가졌다.

이날 행사는 어린이날의 진정한 의미를 되새기며, 미래 세대를 위한 사회적 관심과 지원을 강조하는 자리로 평가받고 있다. 청와대 관계자는 “이번 행사를 통해 어린이들이 대통령과 직접 만날 수 있는 기회가 되었으며, 이를 통해 어린이들의 꿈과 희망을 키우는 데 기여할 수 있었다”고 전했다





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