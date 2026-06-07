이재명 대통령, 2년 차 시작과 함께 한성숙 총리 후보자 지명... '일하는 정부' 메시지와 헌법 수호자 역할 균형 주목

집권 2년 차를 맞은 이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 국무총리 후보자로 전격 지명했다. 이는 일하는 정부의 연장선상에서 능력 중심 인사로 민생 경제를 챙기겠다는 의지로 풀이되나, 헌법 수호와 통합의 대통령으로서의 역할에 대한 국민적 기대도 함께 제기된다. 6·3 지방선거 결과와 조작기소 특검 공소취소 문제 등 정치적 과제들도 안고 있다.

집권 2년 차를 맞은 이재명 대통령 은 어제 새 국무총리 후보자에 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 이는 취임 1주년 기자회견과 유럽 순방을 앞두고 있는 시점에서, ' 일하는 정부 '의 연장선상에서 총리 후보자를 전격적으로 발표한 것으로 풀이된다.

한성숙 후보자는 평범한 직장인 출신으로 굴지의 IT 기업 대표를 역임한 입지전적 인물로, 중소벤처기업부 장관으로 재직한 지 1년 만에 헌정사상 두 번째 여성 국무총리 후보자로 지명되었다. 강훈식 대통령비서실장은 20년 만에 여성 총리 후보자가 나온 배경에 대해 "우리 정부의 인사 기조는 철저히 능력과 실력 중심"이라고 설명했다. 이 대통령은 한 후보자 지명에 'AI 대전환'과 '대한민국 모두의 성장'이라는 의미를 부여하며, 인공지능이라는 시대적 과제와 반도체 호황 및 수출 증가에 집중된 경제 성장 패턴의 해법을 모색하겠다는 의지를 나타냈다.

정치인 출신이 아닌 한 후보자를 총리로 내정한 것은 민생 현장을 직접 챙기고 일에 집중하겠다는 이 대통령의 의중을 반영한 조치로 해석된다. 그러나 국민의 시선은 대통령의 다면적인 모습에도 주목하고 있다. 헌법과 법률을 수호하며 민주공화국의 가치를 지키는 헌법 수호자로서의 대통령 역할은 '일하는 대통령' 못지않게 중요하다. 또한 진영, 계층, 지역을 가리지 않고 국민 모두를 포용하는 통합의 대통령으로서의 모습도 국민이 기대하는 바이다.

최근 6·3 지방선거에서 더불어민주당이 서울시장 선거를 내줌에 따라, 내란 사태 관련 심판과 일 잘하는 정부에 대한 평가라는 유리한 선거 구도에도 불구하고 권력이 특정 방향으로 기울어진 국정 운영을 하고 있다는 비판이 제기된다. 오늘 예정된 취임 1주년 기자회견에서 이재명 대통령은 집권 2년 차에 대한 구체적인 청사진을 밝히면서, 지방선거에서 드러난 국민의 불편한 민심에도 성실히 답변해야 할 책임이 있다. 특히 '위인설법' 논란을 빚은 조작기소 특검의 공소취소 권한 문제에 대한 입장을 명확히 해야 한다.

선거 전날 검찰총장 직무대행에게 공소취소를 압박하는 듯한 발언을 한 점, 스타벅스 사태를 정치적 쟁점으로 공론화한 점 등이 함께 검토되어야 한다. 더불어 검찰의 보완수사권 문제, 부동산 세제 개편 등 표심을 자극한 정책들에 대한 교통정리도 요구된다. 이 대통령은 1년 전 취임식에서 "국민 모두를 섬기고 아우르는 모두의 대통령이 되겠다"고 선언한 바 있다. 지난 1년간 그 다짐에서 벗어난 부분이 없었는지 스스로 돌아보고, 새로 시작하는 2년 차에도 그 초심을 잃지 말기를 국민은 바라고 있다





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