이재명 대통령, 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 '국민의 목숨을 살리는 정부' 만들기 다짐

이재명 대통령이 24일 서울 종로구 조계사에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 조계종 총무원장 진우스님과 헌등하고 있다. 이 대통령은 이날 축사를 통해 '국민의 목숨을 살리는 정부'를 만들기 위해 최선을 다하며, 만인이 존귀하고 누구나 평등하다는 가르침을 실천하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령 이 24일 서울 종로구 조계사에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식 에서 조계종 총무원장 진우스님과 헌등하고 있다. 이 대통령은 이날 오전 서울 조계사에서 열린 봉축법요식 에서 축사를 통해 ' 국민의 목숨을 살리는 정부 '를 만들기 위해 최선을 다하며, 만인이 존귀하고 누구나 평등하다는 가르침을 실천하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 부처님의 가르침을 등불로 삼겠다고 다짐했다. 이 대통령은 '부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶에서 고락을 함께하며 국가적 위기와 슬픔을 맞이할 때마다 아픔을 치유하고 소외된 이웃의 안식처가 됐다'며 '전쟁과 가난, 재난과 사회적 갈등 속에서도 사찰의 등불은 꺼지지 않았기에 국민은 삶에 지칠 때마다 잠시 걸음을 멈추고 마음의 평안을 얻을 수 있었다'고 말했다.

이어 '미움은 미움으로 사라지지 않고, 오직 자비로써 사라진다'는 부처님 말씀을 인용하며 '지금 우리 사회에도 서로 다른 생각을 화합하고 아우르는 배려와 이해의 정신, 각자도생이 아닌 공존·상생으로 나아가고자 하는 따뜻한 마음이 절실히 필요하다'고 강조했다. 이 대통령은 오후 경기 양주시 청련사에서 열린 태고종 봉축법요식에서는 '내 마음이 평온해야 세상이 평화롭다'는 부처님 말씀을 꺼냈다. 아울러 '화쟁(和諍)', '자타불이(自他不二)'의 가르침은 오늘날 우리에게 가장 필요한 지혜라며 '다름을 틀림으로 여기지 않고, 서로의 상처를 보듬으며 함께 걸어가는 마음이 부처님이 이 세상에 오신 참된 의미'라고 강조했다.

이 대통령은 '저 또한 오늘 밝히는 연등 하나하나에 국민의 안녕과 평화를 염원하는 마음을 담겠다'며 '소외된 이웃에게 따뜻한 위로가, 상처 입은 마음에는 희망의 빛이 가득하길 간절히 기도한다'고 덧붙였다





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