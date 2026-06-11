이재명 대통령 이탈리아 국빈 방문, 국익 중심의 외교 패러다임 전환과 전략적 파트너십 강화

이재명 대통령이 이탈리아 방문 중 안미경중의 이분법적 외교를 탈피하고 자주국방과 실용적 경제 협력을 강화하는 새로운 외교 전략을 발표하며, 이탈리아와의 관계를 특별 전략적 동반자로 격상시키기로 했습니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 이탈리아를 국빈 방문하며 로마 피우미치노 국제공항에 도착했다. 공군 1호기가 이탈리아 영공에 진입할 때부터 이탈리아 공군 전투기들이 호위 비행을 펼치며 최고의 예우를 갖춘 환영 분위기를 조성했다.

대통령 부부는 기내에서 내려 환영객들에게 따뜻한 인사를 건네며 이번 방문의 성공적인 시작을 알렸다. 이번 국빈 방문은 단순히 양국 간의 우호를 다지는 차원을 넘어, 급변하는 국제 정세 속에서 한국이 나아가야 할 새로운 외교적 방향성을 제시하고 유럽 내 전략적 거점을 확보한다는 점에서 매우 중요한 의미를 지닌다. 이 대통령은 방문 일정 중 이탈리아의 대표적인 일간지인 코리에레 델라 세라와의 단독 인터뷰를 통해 한국 외교의 근본적인 패러다임 전환을 선언했다.

그는 기존의 안보 분야에서는 미국에 의존하고 경제 분야에서는 중국과 협력한다는 이른바 안미경중의 이분법적 접근 방식이 더 이상 현대의 복잡한 국제 관계에서는 타당성을 갖지 못한다고 지적했다. 대신 이 대통령은 철저하게 국익에 기반한 새로운 접근 방식을 개발하겠다는 의지를 피력했다. 특히 중국에 대해서는 한국의 최대 교역국이자 필수적인 공급망 파트너라는 점을 인정하면서도, 첨단 기술 분야에서의 경쟁이 심화되고 있는 현실을 냉철하게 분석했다.

이에 따라 무조건적인 협력보다는 시대의 변화에 맞게 새로운 균형점을 찾아야 하며, 미국과의 경제적 교류 협력을 더욱 강화하는 동시에 안보 분야에서는 자주국방 노선을 공고히 하여 외교적 자율성을 높이겠다는 전략을 구체화했다. 미국과의 동맹은 여전히 한국 외교의 핵심적인 축이지만, 이를 시대적 현실에 맞게 심화 발전시키며 자강을 통해 다양한 국가들과의 연대를 활성화하는 것이 이번 외교 노선의 핵심이다. 한국과 이탈리아의 관계 설정에 대해서는 매우 미래지향적인 비전을 제시했다.

이 대통령은 과거 현대자동차의 첫 독자 모델인 포니를 이탈리아의 거장 조르제토 주지아로가 디자인했던 사례를 언급하며, 20세기에 양국이 제조업 분야에서 함께 성공 신화를 썼듯이 21세기에는 인공지능(AI) 시대를 맞이하여 산업 혁신의 새로운 스토리를 함께 만들어가야 한다고 강조했다. 특히 첨단 제조업과 전략적 공급망 분야에서 유럽과의 협력을 강화하는 과정에서 이탈리아가 가장 이상적인 파트너가 될 것임을 확신했다. 이를 위해 한국과 이탈리아의 관계를 특별 전략적 동반자 관계로 격상시키겠다는 구상을 밝혔다.

이번 방문을 통해 합의될 2026-2030 전략적 행동계획은 향후 한국이 유럽의 다른 국가들과 협력하는 데 있어 중요한 모델이 될 것으로 기대된다. 또한 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등 지구촌 곳곳에서 발생하는 위기 상황 속에서 다자주의적 가치를 공유하는 한국과 유럽의 대화는 더욱 중요해졌으며, 인도-태평양 지역에서도 이탈리아와 적극적으로 협력할 준비가 되어 있음을 분명히 했다. 국내 정치적 현안인 개헌 논의에 대해서도 이 대통령은 소신 있는 견해를 밝혔다.

그는 2024년 12월 발생했던 불법 비상계엄 사태를 언급하며, 당시 대통령의 잘못된 판단이 대한민국을 심각한 위기에 빠뜨렸던 뼈아픈 경험을 회고했다. 다행히 성숙한 시민 의식을 가진 국민들 덕분에 계엄령이 무력화될 수 있었지만, 이 사건을 통해 대통령의 자의적인 권한 행사를 실질적으로 제한할 수 있는 제도적 장치가 부족하다는 점이 명백히 드러났다고 분석했다. 따라서 권력의 독점을 막고 민주적 통제를 강화하기 위한 헌법적 보완이 필요하다는 점을 인정하며, 개헌을 통한 제도 개선의 필요성에 대해 공감하는 모습을 보였다.

이는 외교적 성과뿐만 아니라 내부적인 민주주의의 내실을 다지겠다는 의지로 풀이된다. 이번 이탈리아 방문은 글로벌 리더로서의 한국의 위상을 높이는 동시에, 내부적으로는 성찰을 통한 제도적 발전을 꾀하는 중대한 전환점이 될 것으로 보인다





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이재명 이탈리아 국빈방문 외교전략 자주국방 헌법개정

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