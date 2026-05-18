이재명 대통령, 5·18 민주화운동 46주년 기념식 참석 및 헌법 전문 수록과 유공자 직권등록 추진 약속

이재명 대통령이 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 유공자 직권등록제 도입과 5·18 정신의 헌법 전문 수록을 추진하겠다고 밝히며, 국가의 책임과 민주주의 가치 수호를 강조했습니다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사는 지난 18일 광주 5·18민주광장에서 거행된 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석하여 국가의 민주주의 를 위해 헌신한 영령들의 넋을 기리고 애국가를 제창하며 경건한 시간을 가졌다.

특히 이번 기념식은 이 대통령이 취임 이후 처음으로 참석한 자리라는 점에서 그 의미가 더욱 깊었으며, 그는 기념사를 통해 1980년의 광주가 보여주었던 대동세상의 가치가 오늘날의 대한민국에서도 여전히 유효하며, 혹독한 겨울밤과 같은 시련 속에서도 서로의 체온으로 민주주의를 지켜낸 빛의 혁명이 부활했음을 역설했다. 이 대통령은 과거 계엄군의 무력 진압에 맞서 끝까지 정의를 외쳤던 광주 시민들의 용기가 2024년 현재를 살아가는 위대한 국민들에게 이어져, 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아낸 최근의 사건들처럼 주권자의 열망과 실천만이 민주주의를 완성할 수 있다는 점을 뼈저리게 확인했다고 강조하며, 저절로 지켜지는 민주주의는 없다는 엄중한 교훈을 다시금 상기시켰다.

이 대통령은 이번 기념식에서 단순한 추모를 넘어 구체적인 제도적 개선 방안을 약속했다. 그는 국가폭력의 희생자 중 단 한 분의 누락도 없도록 하기 위해 5·18 민주유공자 직권등록 제도를 전격적으로 마련하겠다고 밝혔다. 이는 기존의 신청 중심 제도 아래에서 등록 신청을 대신할 직계가족이 없거나 정보가 부족하여 온전히 유공자로 인정받지 못한 희생자들을 위해 정부가 직접 나서서 발굴하고 등록하는 제도이다.

이 대통령은 특히 짓밟힌 조국의 정의를 위해 희생되었으나 가족의 부재라는 현실적인 벽에 부딪혀 유공자 혜택을 받지 못하고 있는 오월의 소년들을 언급하며, 이제 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되어 그들의 아픔을 어루만지고 정당한 예우를 다하겠다는 강한 의지를 표명했다. 이러한 직권등록제 추진은 국가의 책임성을 강화하고 역사적 정의를 바로 세우는 중요한 이정표가 될 것으로 보이며, 희생자들의 명예 회복과 유족들의 한을 풀기 위한 실질적인 조치로 평가된다. 또한 이 대통령은 5·18 민주화운동의 숭고한 정신이 대한민국 헌법 전문에 명시될 수 있도록 최선을 다하겠다고 선언했다.

그는 5월 정신이 국민 주권을 증명한 원동력이자 대한민국 현대사의 거대한 자부심인 만큼, 이를 우리 사회의 근간인 헌법 위에 당당하게 새김으로써 민주주의 이념을 더욱 단단히 뿌리내리게 해야 한다고 역설했다. 다만 이러한 헌법 개정 작업이 정치적 이해관계를 초월한 국민적 약속인 만큼, 여야의 초당적 협력과 결단이 절대적으로 필요함을 간곡히 요청했다.

앞서 국회에서는 5·18 민주화운동과 부마항쟁 정신을 전문에 명시하는 헌법 개정안이 상정되었으나, 국민의힘 의원들의 전원 불참으로 투표가 성립되지 않았던 갈등 상황이 있었기에, 이번 대통령의 요청은 정치권의 극심한 대립을 해소하고 통합으로 나아가자는 강력한 메시지로 해석된다. 행사장 주변의 분위기는 엄숙함과 동시에 팽팽한 정치적 긴장감이 감돌았다. 우원식 국회의장과 김민석 국무총리를 비롯해 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 여야 지도부가 대거 참석한 가운데, 정치적 견해 차이로 인한 충돌 양상도 나타났다.

조국 대표는 국립 5·18민주묘지 참배 이후 내란을 옹호하는 세력을 강하게 비판하며 영령들의 심판을 구한다는 발언을 남겼고, 장동혁 대표가 도착했을 때는 일부 시민들이 내란 정당 해산을 외치며 항의하는 소동이 벌어지기도 했다. 반면 장 대표는 소셜 미디어를 통해 민주당이 5·18 정신을 권력 확장 도구로 이용하고 있다고 주장하며 날 선 비판을 가했다. 이러한 갈등은 5·18이라는 역사적 사건을 바라보는 우리 사회의 시각 차이가 여전히 존재함을 보여주었으며, 이를 극복하기 위한 사회적 합의의 중요성을 다시금 일깨워주었다.

기념식의 장소가 된 5·18민주광장은 2019년부터 시작된 복원사업을 통해 정식 개관하며 1980년 당시의 역사적 상징성을 회복했다. 옛 전남도청 앞 분수대를 중심으로 수많은 시민이 모여 민주주의를 갈구했던 그 장소에서 이번 기념식이 거행됨으로써 참석자들은 당시의 절박함과 숭고함을 온몸으로 느낄 수 있었다. 이 대통령 부부는 행사에 앞서 5·18민주묘지를 방문해 고 양창근 열사의 묘소에 헌화하며 고인의 희생을 기렸다. 특히 양 열사는 고교 1학년이라는 어린 나이에 희생되어 문재학 열사와 함께 소년들의 비극을 상징하는 인물로 기억되고 있다.

이들은 또한 소년공 출신 박인배 열사와 중학교 3학년이었던 김명숙 열사의 묘소도 함께 찾아, 나이와 신분을 막론하고 민주주의라는 대의를 위해 스러져간 어린 영혼들의 희생에 깊은 애도를 표했다. 이재명 대통령의 일정은 광주에서의 기념식으로 끝나지 않고 전남 무안국제공항으로 이어졌다. 그는 이곳에 마련된 12·29 제주항공 여객기 참사 희생자 분향소를 찾아 헌화하고, 여전히 진행 중인 유해 수습 현장과 유류품 보관소를 꼼꼼히 둘러보며 유가족들의 슬픔을 위로했다.

이는 5·18이라는 역사적 비극뿐만 아니라 현대 사회에서 발생하는 갑작스러운 재난과 사고로 인한 희생자들까지 국가가 세심하게 살피고 끝까지 책임지겠다는 통합적 추모의 의미를 담고 있다. 이번 광주 방문은 국가 폭력의 상처를 치유하고, 헌법적 가치로 민주주의를 공고히 하며, 사회적 재난의 아픔까지 포용하려는 대통령의 행보가 집약된 일정이었다고 볼 수 있다





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