이재명 대통령, 취임 1주년 맞아 유럽·바티칸·G7 정상회의 참석하는 10일간의 정상외교 일정 소화

이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견을 끝으로 벨기에, 이탈리아, 바티칸, 프랑스 등 유럽 국가들을 순방하는 10일간의 정상외교 일정에 돌입한다. 이번 방문은 그동안의 대유럽 외교 성과를 바탕으로 '글로벌 책임강국' 위상을 공고히 하고, 2028년 G20 의장국으로서의 입지를 다지기 위한 전략적 행보로 분석된다.

이재명 대통령 이 8일 청와대 영빈관에서 가진 취임 1주년 기자회견을 마친 뒤, 열흘간에 걸쳐 벨기에·이탈리아·교황청(바티칸)·프랑스 등을 방문하는 정상외교 행보에 들어간다. 청와대는 이번 일정이 지난 1년간의 대외 성과를 바탕으로 대(對)유럽 외교를 본격화하고, 글로벌 책임 강국으로서의 위상을 확립하겠다는 전략의 일환이라고 설명했다.

방문 첫날인 9일에는 벨기에 브뤼셀에서 바르트 더 베베르 총리와 정상회담을 갖고, 필립 국왕과도 면담한다. 벨기에와의 회담에서는 양국 간 무역 증진과 중소기업 협력 확대, 교육기관 교류 등이 논의되며, 유럽연합(EU)과의 교역 및 안보 협력도 주요 의제로 다뤄진다. 특히 세계 최대 무역 블록인 EU와의 외교를 본격적으로 가동한다는 의미가 있으며, 국제 정세의 불확실성이 커지는 가운데 공급망 안정화 및 안보 분야 공조 방안에 대해서도 협의할 예정이다. 이튿날인 10일에는 이탈리아로 이동해 마타렐라 대통령과 조르자 멜로니 국무총리와 각각 정상회담을 진행한다.

또한 이탈리아 상·하원 의장과의 면담 및 무명용사의 묘 헌화 일정도 포함되어 있다. 국빈 예우 관례에 따라 이 대통령은 이탈리아 피렌체로 이동해 문화협력 강화 방안을 논의한다. 한편, 바티칸 방문은 14~15일 이틀간 이뤄지며, 첫날에는 성 바오로 성당에서 평화와 연대를 위한 특별 미사에 참석하고, 둘째 날에는 레오 14세 교황과 피에트로 카롤린 국무원장(추기경)을 만날 계획이다. 마지막 일정인 16~17일에는 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석해 글로벌 불균형 완화, 인공지능(AI) 및 디지털 문제 등에 관한 정상급 논의에 참여한다.

이번 유럽 순방은 글로벌 책임 강국 위상을 공고히 하고, 2028년 G20 의장국으로서 의제 주도권 확보의 발판을 마련하겠다는 전략적 목표를 담고 있다. 다만 청와대는 아직 구체적으로 합의된 사항이 없다며 신중한 입장을 보이고 있다





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