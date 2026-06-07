이재명 대통령, 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중기부 장관 지명…20년 만의 여성 총리 가능성

이재명 대통령이 차기 국무총리로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 한 후보자는 네이버 대표이사 출신으로 중소벤처·스타트업 정책을 이끌며 성과를 인정받았으며, AI 대전환 시대에 국민 모두의 성장을 이끌 적임자로 평가받고 있다. 강훈식 비서실장은 "능력·실력 중심 인사"라며 성별보다는 역량을 강조했고, 김민석 총리의 1년 성과를 높이 평가하며 후임 총리로의 역할을 당부했다.

이재명 대통령은 7일 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 이는 오는 8~9월 더불어민주당 전당대회 출마를 위해 사의를 표명할 김민석 국무총리 의 뒤를 잇는 조치이다.

한 후보자가 최종 임명되면 2006년 한명숙 전 국무총리 이후 20년 만의 여성 국무총리가 된다. 한성숙 후보자는 네이버 대표이사 출신으로, 그간 중소기업·소상공인 및 벤처·스타트업 정책을 이끌었으며 최근 '모두의 창업' 프로젝트를 성공적으로 수행하는 등 성과를 인정받아 이 대통령의 신뢰를 얻었다. 청와대 관계자는 "한 장관은 공식·비공식 석상 모두에서 대통령의 지적을 받은 적이 없다"고 밝혔다. 강훈식 대통령 비서실장도 브리핑에서 "IT 기업 대표와 중기벤처부 장관 경험을 바탕으로 AI 대전환 시대적 과제를 완수하고 국민 모두의 성장을 이끌 적임자"라고 기대감을 표했다.

그는 "한 후보자는 평범한 직장인에서 디지털 기업 수장이 된 입지전적 리더로 민간의 실용성과 혁신성을 겸비했고 AI 대전환의 필요성을 잘 안다"며 중기부 장관으로서의 성과도 강조했다. 구체적으로 "중소기업 수출 역대 최대치 달성, 창업 생태계 활성화 등 실질적 성과를 창출했다"고 평가했다. 또한 "반도체 호황과 수출 증가로 한국경제가 성장한 것을 중소기업·소상공인·골목상권 등 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 강 실장은 "한 후보자가 AI 혁신과 글로벌 복합 위기라는 국가 전략 대전환기에 국민 모두의 성장과 민생을 책임질 적임자로 판단했다"고 낙점 배경을 설명했다.

"민간에서 쌓은 혁신 마인드와 개혁 의지, 모두가 성장해야 한다는 상생 철학이 바탕이 됐다"고 평가했다. 성별 고려 여부에 대해서는 "정부 인사 기조는 철저히 능력과 실력 중심"이라며 "2026년에 적합한 질문은 아닌 것 같다"고 답했다. 참모진 개편과 관련해 "국정과제인 국가 대도약을 위해 필요한 것들을 재점검 중이며 국민 민심을 고려해 때가 되면 보고드리겠다"고 말했다. 한편 강 실장은 "이재명 정부 1년 성과는 사실상 김민석 총리의 성과"라고 평가하며 "내란 극복과 대한민국 회복을 진두지휘한 김 총리의 노고에 감사드린다"고 밝혔다.

김 총리에게는 "후임 총리에게 경험과 혜안을 나눠주시길 당부드린다"고 했다. 김 총리의 당권 도전에 대해서는 "개별 행보라 별도 입장이 없다"고 답했다





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이재명 국무총리 한성숙 중소벤처기업부 김민석 강훈식

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