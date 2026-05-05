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이재명 대통령, 어린이날 청와대 초청행사서 ‘어린이 국무회의’ 주재…존엄·인격 존중 다짐

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이재명 대통령, 어린이날 청와대 초청행사서 ‘어린이 국무회의’ 주재…존엄·인격 존중 다짐
이재명 대통령어린이날청와대 초청행사
📆5/5/2026 7:55 AM
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이재명 대통령이 어린이날을 맞아 청와대에서 열린 ‘제104회 어린이날 청와대 초청행사’에 참석해 어린이들과 함께 ‘어린이 국무회의’를 주재하며 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다는 다짐을 피력했다. 이날 행사에는 인구 소멸 지역과 청와대 인근에 거주하는 어린이들, 보호시설·한부모·다문화 가정·장애·희귀질환 어린이들, 오송 참사 유가족 자녀 등 약 200여 명이 초청됐다. 이 대통령은 어린이들을 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 보지 않고 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다는 다짐을 피력했다.

이재명 대통령 은 5일 어린이날 을 맞아 청와대에서 열린 ‘제104회 어린이날 청와대 초청행사 ’에 참석해 어린이들과 소통하며 의미 있는 시간을 보냈다. 이날 행사에는 인구 소멸 지역과 청와대 인근에 거주하는 어린이들, 보호시설·한부모·다문화 가정·장애·희귀질환 어린이들, 오송 참사 유가족 자녀 등 약 200여 명이 초청됐다.

이 대통령은 어린이들을 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 보지 않고 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다는 다짐을 피력했다. 이재명 정부 출범 이후 첫 어린이날인 이날 행사는 지난 연말 대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음으로 열린 어린이 초청 행사였다. 이 대통령은 어린이들과 하이파이브로 인사를 나눈 뒤, 일일 국무위원에 위촉된 아이들과 함께 청와대 세종실 국무회의장을 찾아 ‘어린이 국무회의’를 주재했다. 회의 시작을 알리는 의사봉을 세 번 두드린 이 대통령은 1년 내내 매일 어린이날이 되면 좋겠다는 아이들의 의견을 경청하며, 필요시 국회에 법률 개정을 요청하겠다는 의지를 밝혔다.

한 어린이가 대통령이 어떻게 되는지 묻자, 이 대통령은 국민들이 뽑는 직책이라며 평상시 국민들과 국가를 위해 노력하면 될 수 있다고 답했다. 이어 충무실에서 열린 간담회에서는 한 어린이가 대통령 일이 편하냐고 묻자, 이 대통령은 힘들지만 해야 할 일이라며 학생들도 힘들어도 공부해야 할 때가 있다고 답했다. 이 대통령 부부는 이어 청와대 야외 정원인 녹지원에서 ‘나만의 키캡 만들기’ 등 체험 행사에 참여하고, 현장에서 대통령 사인회도 진행했다. 이 대통령은 이날 페이스북에 1년 365일이 매일 어린이날처럼 느껴질 수 있는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다는 포부를 밝혔다.

그는 어린이는 결코 부족하거나 미숙한 존재가 아니며, 저마다의 속도로 배우고 성장하며 자신만의 방식으로 세상을 이해해 나가는 온전한 한 사람이라고 강조했다. 이 대통령은 우리가 아이들을 어떻게 바라보고 대하느냐에 따라 참 많은 것이 달라질 것이라며, 따뜻한 시선으로 지켜보고 충분히 기다려준다면 아이들은 훗날 더 넓은 마음과 깊은 배려를 지닌 어른으로 성장할 것이라고 말했다

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이재명 대통령 어린이날 청와대 초청행사 어린이 국무회의 존엄·인격 존중

 

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