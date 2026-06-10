이재명 대통령, EU와 정상회담서 비밀정보보호 협정 협상 개시·디지털 통상협정 서명 성과

이재명 대통령은 벨기에 브뤼셀에서 EU 지도부와 정상회담을 열고 비밀정보보호 협정 체결을 위한 협상 개시와 디지털 통상협정(DTA) 서명을 주요 성과로 발표했다. 양측은 안보·방위 협력 강화와 미래산업 분야에서의 호혜적 협력을 특히 강조했으며, 북핵 문제 해결을 위한 EU의 지지도 확보했다.

이재명 대통령 은 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 갖고 공동언론발표를 진행했다.

이번 회담에서 양측은 비밀정보보호 협정 체결을 위한 협상 개시에 합의했다. 이는 민감 정보의 안전한 공유와 이를 활용한 산업·연구 협력 증진을 목적으로 한다. 또한 한국과 EU는 디지털 통상 협정(DTA)에 서명하며 미래산업 분야에서의 호혜적 협력을 강화하기로 했다. 구체적으로 탄소 중립과 에너지 전환 협력을 강화하고 인공지능, 양자 기술 등 첨단 기술 분야에서 공동 연구와 연구자 교류를 확대해 나가기로 했다.

특히 DTA 체결을 통해 관세 당국이 우범 여행자를 사전 선별해 검사할 수 있는 법적 기반이 마련됐다. 이는 마약·총기 등 위해 물품의 밀반입 증가에 대응하기 위한 조치로, EU 국적 항공사의 승객 예약 자료를 입수할 수 있는 근거가 될 전망이다. 이재명 대통령은 회담에서 북핵 문제 해결과 한반도 평화 정착을 위한 EU의 지지와 건설적 역할을 당부했으며, EU 측도 이에 협력하기로 뜻을 모았다. 양측은 1963년 수교 이후 60여 년간 구축해 온 우호 협력 관계를 평가하며 정치·경제·안보 분야에서의 제도적 기반을 공고히 하고 전략적 동반자로서의 신뢰를 재확인했다.

변화하는 국제질서 속에서 공동의 국익을 수호하고 양측 국민의 삶에 실질적으로 기여할 수 있는 협력 방안을 심도 있게 논의한 결과, 관계를 더욱 발전시켜 나가기로 했다. 회담의 주요 성과로는 안보·방위 분야에서의 정보 공유 체계 강화와 첨단 기술·통상 분야에서의 제도적 협력 확대를 꼽을 수 있다. 이재명 대통령은 양측이 민감 정보를 안전하게 공유하고 이를 바탕으로 산업·연구 협력을 활발히 진행하기를 기대한다고 언급했다. 또한 탄소 중립 목표 달성을 위해 에너지 전환 분야에서의 협력을 심화하고, 인공지능과 양자 기술 등 미래 핵심 기술 개발에 공동으로 투자하며 인적 교류를 확대해 나가기로 했다.

회담을 통해 한국과 EU는 글로벌 도전 과제에 대한 공동 대응 의지를 재확인하고 실질적인 협력 메커니즘을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 북핵 문제와 같은 안보 현안에서도 EU의 지속적 지원을 확보하며, 경제·통상 분야에서는 디지털 시대의 새로운 규범을 함께 만들어 나가기로 했다. 이는 단순한 정상회담을 넘어 양측 관계를 전략적 차원에서 업그레이드하는 계기가 되었다. 특히 비밀정보보호 협정은 양국 간 안보 협력을 제도적으로 강화하는 토대가 될 것이며, DTA는 디지털 경제 시대의 통상 규범을 선도하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이번 회담 결과는 한국과 EU가 단순한 무역 파트너를 넘어 글로벌 이슈에 공동으로 대응하는 전략적 동반자로서의 위상을 공고히 했음을 보여준다. 양측은 향후 협상과 이행 과정을 통해 실제 성과를 창출해 national interest와 global governance에 기여할 방침이다





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