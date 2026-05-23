이재명 대통령, 기득권 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁에 힘 대겠다

이재명 대통령이 23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 故 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고, 노 전 대통령의 발언을 인용하며 기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁에 힘 대겠다고 밝혔다.

이재명 대통령 이 23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 故 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단 이재명 대통령 이 23일 " 기득권 의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 "추모하는 마음을 넘어 대한민국 대통령으로서 막중한 책임과 무게를 느끼며 당신의 뜻을 이어가려 한다"며 이같이 말했다. 이 대통령은 한반도 비핵화와 평화 체제 구축 노력 등이 담긴 10·4 남북공동선언을 언급하며 "분단의 선을 평화의 길로 바꾸며 10·4 남북공동선언을 이뤄내신 대통령님의 뜻을 이어받아 평화공존과 공동 성장의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다"고 했다.

이 대통령은 "먹고 사는 문제로 삶을 포기하는 일 없는 세상, 사람이 사람답게 존중받는 대한민국이 노 전 대통령께서 평생에 걸쳐 만들고자 했던 대한민국의 모습"이라며 "대통령님의 못다 이룬 꿈을 국민주권정부가 반드시 완수하겠다"고 강조했다. 이어 "어디 하나 소외되는 곳 없이 전국 방방곡곡의 국민이 고르게 잘사는 균형발전 대한민국을 만들겠다"며 "정치적 유불리보다 옳고 그름을 먼저 묻겠다. 타협보다 양심을, 계산보다 진심을 선택하겠다"고 밝혔다.

또 "당신이 없는, 그러나 당신으로 가득한 ‘노무현의 시대’를 우리는 살아가고 있다"며 "성공한 대통령의 유일한 척도는 국민의 삶이 나아지는 것임을 마음에 새기며 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 말했다. 이재명 대통령 부부, 권양숙 여사, 문재인 전 대통령 부부가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 국민의례를 하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 권양숙 여사, 장남 노건호 씨, 문재인 전 대통령, 김정숙 여사.

대통령실통신사진기자단 이 대통령은 노 전 대통령의 발언을 인용하며 "‘깨어있는 시민의 조직된 힘이 역사를 앞으로 나아가게 한다’, ‘권력보다 국민이 더 힘이 세다’, ‘민주주의는 몇몇 지도자가 아니라, 시민의 참여와 연대로 지켜진다’고 하셨지요"라고 말했다. 이어 "대통령님께서 남기신 그 굳건한 믿음을 우리 대한국민 여러분께 끊임없이 증명해 주고 계신다. 당신께서 그토록 아끼고 사랑했던 이 나라와 국민을 반드시 지켜내겠다"고 다짐했다. 그러면서 "때로는 멈춰서고, 때로는 넘어질지라도 결코 뒤로 물러서지 않겠다"며 "우리 모두의 과거이자 미래인 대통령님의 꿈이 현실이 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다"고 덧붙였다





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노무현 서거 이재명 대통령 기득권 반칙 특권 편집권 유지 분단의 선 평화의 길

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