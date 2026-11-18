이재명 대통령은 18일 중국 선에서 열린 APEC 정상회의 환영만찬에 시진핑 주석과 트럼프 대통령과 함께 참석해 주요 외교 일정을 논의했다. 청와대는 북미 대화 재개와 관련해 아직 구체적인 진전이 없다고 밝혔다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사는 18일(현지시각) 중국 선전국제교류센터에서 개최된 아시아태평양경제협력체( APEC) 정상회의 환영만찬에 참석했다.

이 자리에서 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석의 건배 제의에 따라 도널드 트럼프 미국 대통령 등 각국 정상들과 함께 건배를 나누며 외교적 포석의 첫 단추를 꿰었다.

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이재명 대통령과 시진핑 주석은 만찬 자리 외에도 양국 간 주요 외교 일정 및 협력 사안에 대해 직접적인 대화를 나눴다.

만찬 자리 배석과 주요 안보실장의 발언

위성락 국가안보실장은 같은 날 중국 선전에서 기자들과 만나 만찬 자리에서의 seating arrangement 및 대화 내용을 구체적으로 전했다.

위 실장에 따르면 트럼프 대통령은 시진핑 주석의 오른편, 이재명 대통령의 정면 맞은편에 배석했으며 양 정상은 주요 20개국(G20) 정상회의 일정과 관련된 논의도 나눴다.

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이러한 배치는 북미 양국 정상이 직접적인 대화를 나눌 수 있는 물리적 환경을 마련하기 위한 의도적인 배치로 해석된다.

북미 대화 재개 가능성과 청와대의 입장

하지만 이날 이 대통령과 시진핑 주석 간의 회동에서 북미 간 대화 재개 문제는 직접적으로 다루어지지 않았다.

청와대 고위 관계자는 미국 정부 관계자들과의 실시간 접촉이 활발히 이루어지고 있음을 명시하며, 정상 차원에서의 직접적 개입은 필요하지 않다고 판단했다.

해당 관계자는 미 정부 내외의 분위기 파악을 통해 일관된 접근이 가능하다고 설명하며, 북미 대화가 어떻게 전개될지 아직은 미지의 영역임을 강조했다.

구체적인 진전이나 확정된 사항이 없는 상황에서 premature한 결론을 내리기보다는 상황을 예의주시하겠다는 입장이다.

시진핑 주석의 설명과 김정은 위원장 관련 정보

한-중 정상회담의 맥락에서도 북미 대화 가능성이 언급되었으나, 이는 새로운 정보 공유보다는 기존 주장의 인용에 그쳤다.

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청와대 고위 관계자는 시진핑 주석이 올해 초 북한의 고위급 교류와 김정은 북한 국무위원장의 단둥 방문 등에 대해 간략히 설명한 사실을 확인했다.

그러나 시 주석이 제시한 정보 역시 트럼프 대통령의 발언이나 미국 내부의 논의를 인용하는 수준이었을 뿐, 구체적인 새로운 정황은 파악되지 않았다.

중국의 정보 수준과 향후 전망

김정은 위원장의 방중과 관련된 새로운 동향에 대해서도 중국 측이 특별한 정보를 가지고 있지는 않은 것으로 보인다.

청와대 고위 관계자는 중국 역시 한국 정부와 유사한 수준의 정보와 이해 관계를 공유하고 있을 가능성이 높다고 분석했다.

이 관계자는 중국과의 접촉 과정에서 특별히 새로 들은 바가 없었으며, 아직까지 새로운 상황 변화는 없다고 단정지었다.

이러한 정황들은 향후 한중미 간 외교적 공조가 실질적인 정보 교류를 넘어선 전략적 판단에 의존할 수밖에 없음을 시사한다.

향후 외교 일정 및 협력 문제들은 지속적인 소통을 통해 구체화될 것으로 예상되지만, 당분간은 기존 관례와 정보를 바탕으로 한 신중한 접근이 이어질 전망이다.