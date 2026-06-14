이재명 대통령, 유럽순방 중 화상 수석보좌관회의 개최…국정 2년 차 제도적 기반 구축 강조

이재명 대통령이 이탈리아 국빈방문 중 화상으로 수석보좌관회의를 주재하여 국정 2년 차의 속도감 있는 정책 집행과 제도적 기반 마련을 주문했다. 경제 지표 개선과 청년 정책 강화, 국민 안전을 위한 선제적 대응을 당부하며 해외 순방 성과도 설명했다.

이재명 대통령 은 이탈리아 국빈방문 중인 6월 14일(현지시간) 로마의 한 호텔에서 화상으로 수석보좌관회의 를 주재했다. 이번 회의는 해외 순방 중에도 국정 운영 에 대한 촉구와 지시를 내리는 자리로, 국민주권 정부의 첫해가 혼란 수습과 설계도 그리기였다면, 2년 차에는 핵심 과제들의 제도적 기반 구축에 목표를 두어야 한다고 강조했다.

정책 집행 속도와 촘촘함을 당부하며, 주요 경제 지표 개선이 국민 삶의 질적인 변화로 이어지도록 참모들에게 최선을 다할 것을 주문했다. 경제 분야에서는 1분기 명목 GDP 성장률이 50년 만에 최고치인 10.5%를 기록했고, 수출도 호조를 보여 1인당 GNI가 4만 달러에 근접할 수 있다는 전망을 언급하면서도, 풀어야 할 숙제도 많다고 지적했다. 이에 청년 정책 전담기구 설치에 속도를 내고, 내년 예산안과 중장기 국가재정 사업에서 청년정책을 최우선으로 고려하라고 지시했다. 아울러 일자리·창업·주거·교육·복지 등 정책 전반에 미치는 영향을 계량할 수 있는 '청년 체감도 지수' 개발을 제안했다.

국민 안전과 민생 대책에 대해서도 강조했다. 아직 무더위나 장마가 본격화되지 않았지만, 무더위 관련 대책을 꼼꼼히 점검하라고 당부했다. 적극적이고 능동적인 행정을 주문하며, '시키지 않더라도, 관련 제도나 전례가 없더라도' 적극적으로 하는 자세가 필요하다고 했다. 순방 성과와 관련해 통상·방위산업·안보 등 여러 분야에서 호혜적 성과를 거뒀다고 평가하며, 급변하는 국제질서 속에서 국익을 지키는 전략적 실용외교의 토대를 더 굳건히 다지겠다고 밝혔다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 수석보좌관회의 국정 운영 청년 정책 경제 지표 국민 안전 실용외교

United States Latest News, United States Headlines