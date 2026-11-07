이재명 대통령, 민주주의 수호를 위한 시민 참여와 광신주의 경계 강조 및 정책 성과 공개

이재명 대통령은 민주주의 유지를 위한 끊임없는 시민 참여의 중요성을 강조하며, KTX·SRT 통합 운영 효율화와 국산 단감 중국 수출 첫 사례 등 주요 정책 성과를 공유했습니다.

이재명 대통령 은 7일 정치 지도층에게 필요한 비판과 칭찬의 경계선을 명확히 하면서도, 민주주의 는 시민들의 끊임없는 참여와 실천을 통해 지킬 수 있다는 점을 강조했다. 이는 극단주의와 맹신을 경계하며 살아있는 이성을 바탕으로 진실과 정의에 반응해야 함을 의미한다.

민주주의 수호를 위한 깨어 있는 시민의 중요성

이 대통령은 민주주의는 자동으로 찾아오거나 유지되지 않는다는 점을 지적하며, 시민들의 적극적이고 지속적인 참여가 민주주의의 생명선이라고 설명했다. 그는 노무현 전 대통령 역시 깨어 있는 시민의 조직된 힘을 강조한 바 있음을 인용하며, 왜 단순한 시민이 아니라 '깨어 있는' 시민이어야 했는지에 대한 물음을 던졌다. 이러한 관점은 민주주의의 건강한 유지를 위해 시민 각자가 비판적 사고와 참여 의식을 갖추어야 함을 시사한다.

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특히 이 대통령은 이전 발언을 통해 '내 편이 옳고 상대 편이 그르다'는 식의 사고방식은 광신이라 불러야 할 심각한 상태라고 경고한 바 있다. 그는 맹신, 극단주의, 진영주의에 대해 철저히 경계해야 한다고 지적하며, 정치인과 지도적 인사들에게는 비판과 칭찬이 필요할 수 있으나 이것이 종교적 찬양이나 숭배로 이어져서는 안 된다고 명시했다. 이는 사회적 양극화와 극단화 현상에 대한 대통령으로서의 깊은 우려를 반영한 것이다.

KTX·SRT 통합 운영 효과와 공공 민영화 저지 약속

이 대통령은同日 X(구 트위터) 플랫폼을 통해 KTX와 SRT 고속철도 통합 운영의 구체적인 성과를 공유하며, 지난 60일간 하루 평균 이용객 수가 전년 동기 대비 12.6% 증가했음을 밝혔다. 이는 통합 운영이 단순한 조직 개편을 넘어 실제 교통 편의 증대 및 수요 증가로 이어지고 있음을 수치로 입증한 결과다.

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이 대통령은 이러한 성과에 힘입어 국민 부담을 가중시키는 공공 부문 민영화는 반드시 저지하겠다고 약속했다. 그는 KTX와 SRT를 분리했던 과거의 행위가 좋은 부분만 떼어내 민간에 매각하려는, 즉 철도 부문 민영화 계획의 일환이었다고 해석했다. 반면 두 운영사를 통합함으로써 민영화 가능성을 낮추고 요금 인하와 이용객 증가 등의 효율성을 높이는 방향을 택하고 있음을 강조했다.

농산물 수출 확대와 지역 경제 활성화 지원 정책

이 대통령은 국산 단감이 검역 협상 17년 만에 중국에 처음으로 수출된 사실에 대해 새로운 수출 시장 개척을 적극 지원하겠다는 의지를 밝혔다. 그는 17년 간의 긴 협상 끝에 마침내 중국 시장에 진출함으로써, 동남아시아에 집중되었던 기존 수출 경로가 중국으로 확대되었다고 평가했다. 이는 우리 농가에 새로운 기회를 제공하며 농산물 판매 증가와 농가 소득 향상으로 직결될 것으로 기대된다.

아울러 이 대통령은 전재수 부산시장의 게시글을 공유하며 부산의 외국인 카드 소비액이 1조원을 돌파한 것을 축하했다. 그는 전 부산시장과 부산시민 여러분을 응원한다는 메시지를 덧붙였으며, 이는 지역 경제의 활기와 관광 산업의 부흥을 지지하는 차원이다. 이러한 다양한 정책 메시지들을 통해 이 대통령은 경제 활성화와 국민 생활 안정을 위한 정부의 노력을 지속적으로 전달하고 있다.