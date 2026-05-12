이재명 대통령, '원시적 약탈금융' 근절 선언... 장기 연체채권 대규모 소각 및 전수조사 단행

20년 넘게 이어진 상록수 등 유동화전문회사의 가혹한 채권추심 관행을 타파하기 위해 이재명 대통령이 강력 대응을 지시했으며, 이에 따라 11만 명의 채무자가 새도약기금과 캠코를 통해 채무 굴레에서 벗어나게 될 전망이다.

이재명 대통령이 우리 사회의 어두운 단면인 장기 연체채권 추심 관행을 향해 '원시적 약탈금융 '이라는 매우 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 이번 사태의 발단은 2003년 대한민국을 흔들었던 카드 대란 당시 발생한 부실채권이 민간 배드뱅크나 유동화전문회사를 통해 20년이 지난 지금까지도 추심되고 있다는 충격적인 사실이 언론을 통해 보도되면서 시작되었다.

이 대통령은 지난 12일 자신의 사회관계망서비스인 엑스(X)를 통해 상록수제일차유동화전문유한회사의 사례를 구체적으로 언급하며, 서민들의 삶을 벼랑 끝으로 내모는 이러한 금융 관행이 여전히 버젓이 작동하고 있었다는 점에 대해 깊은 분노와 유감을 표명했다. 특히 그는 이러한 행태가 단순한 채권 회수를 넘어 서민들의 목줄을 죄는 약탈적 행위와 다름없다고 규정하며 관계 부처에 즉각적이고 철저한 단속과 실효성 있는 대책 마련을 강력히 지시했다. 이 대통령의 분노는 단순히 추심 행위 자체에만 머물지 않았다.

그는 국무회의 석상에서 카드 이용자 중 연체가 발생한 사람들이 20년이라는 긴 세월 동안 눈덩이처럼 불어난 이자 때문에 원금보다 훨씬 많은 수천만 원에서 수억 원의 빚을 짊어지게 된 현실을 강하게 지적했다. 그는 '사람이 어떻게 살라는 거냐'며 절규 섞인 질타를 보냈으며, 빚이 10배에서 20배까지 늘어나 집안의 콩나물 한 개까지 팔아 갚아야 하는 상황이 과연 국민적 도덕 감정에 부합하는지에 대해 근본적인 의문을 제기했다.

이는 금융기관의 이익 추구가 인간의 기본권과 생존권을 침해하는 수준에 이르렀다는 판단 하에, 필요하다면 입법 조치를 통해서라도 이러한 불합리한 구조를 완전히 뿌리 뽑겠다는 강력한 의지를 드러낸 것으로 풀이된다. 대통령의 이 같은 강력한 질타가 떨어지자 금융위원회는 즉각적인 대응 체제에 돌입했다. 금융위원회는 당일 오후 상록수의 주주로 참여하고 있는 신한카드, KB국민카드, 우리카드, KB국민은행, 하나은행, IBK기업은행 등 총 9개의 주요 금융사를 긴급 소집하여 회의를 개최했다.

이 자리에서 금융당국과 금융사들은 상록수가 보유하고 있는 장기 연체채권을 최단 시일 내에 '새도약기금'으로 일괄 매각하기로 전격 합의했다. 새도약기금은 7년 이상 연체된 5,000만 원 이하의 채권을 매입하여 이를 완전히 소각함으로써 채무자의 재기를 돕는 사회적 프로그램이다. 또한, 새도약기금의 매입 대상에 포함되지 않는 나머지 잔여 채권들 역시 신속하게 한국자산관리공사(캠코)로 이관하여 체계적으로 관리하고 해결하는 방안을 마련하기로 했다.

이번 조치를 통해 금융당국은 약 11만 명에 달하는 장기 연체 채무자들이 총 8,450억 원 규모의 채권 굴레에서 벗어나 새로운 삶을 시작할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이는 단순한 금융 지원을 넘어, 장기간 사회적으로 고립되었던 저소득층과 서민들에게 경제적 자유와 심리적 해방감을 제공하는 중대한 전환점이 될 전망이다. 아울러 정부는 상록수 사례가 단발성 사건이 아닐 가능성에 주목하여, 유사한 유동화 회사 형태로 장기 연체채권을 보유하며 추심을 이어가고 있는 모든 업체에 대해 전수조사를 실시하기로 결정했다.

이는 법의 테두리 안에서 교묘하게 이루어지는 약탈적 추심 관행을 완전히 뿌리 뽑겠다는 정부의 전방위적인 압박으로 해석된다. 한편, 정부는 이러한 금융 안전망 강화와 더불어 사회 복지 안전망의 구멍을 메우기 위한 추가적인 제도 개선에도 박차를 가하고 있다. 보건복지부는 국무회의를 통해 복지급여를 신청하지 않은 가구라 할지라도 지급 요건만 충족한다면 자동으로 급여를 받을 수 있도록 하는 '위기가구 지원을 위한 복지안전매트 강화 방안'을 보고했다. 이는 신청 주의의 한계로 인해 정작 도움이 절실한 취약계층이 혜택에서 소외되는 비극을 막겠다는 취지다.

결과적으로 이번 정부의 행보는 약탈적 금융의 근절과 선제적 복지 시스템의 구축이라는 두 가지 축을 통해, 국민이 빚의 굴레나 행정적 무지로 인해 삶을 포기하는 일이 없는 포용적 국가 시스템을 완성하려는 거대한 전략의 일환으로 보인다





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