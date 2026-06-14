이재명 대통령, 로마서 화상 수석보좌관회의 주재…투표지 부족 사태에 '엄정 대응' 선언

이재명 대통령은 6·3 지방선거 투표지 부족 사태를 두고 국민의 정당한 문제 제기를 전면 수용하고, 이를 악용한 음모론 증진 세력에 대해 법적 책임을 묻겠다고 강조했다. 로마에서 국빈 방문 중 화상으로 진행한 수석보좌관회의에서 선관위 관리 부실을 비판하고, 청년 정책과 여름철 재난 대비 등 다각적인 국정 과제를 강조했다.

이재명 대통령은 6·3 지방선거 투표지 부족 사태와 관련해 국민들의 정당한 문제 제기를 모두 인정하고 수용한다며, 이를 악용해 근거 없는 음모론을 퍼뜨리는 세력에 대한 강경한 입장을 밝혔다. 현지 로마의 한 호텔에서 이탈리아를 국빈 방문 중이던 대통령은 14일 오후 2시(현지시간) 청와대 수석보좌관회의 를 화상으로 주재하며, 선관위의 투표 관리 부실이 'K‑민주주의', 첨단산업, 'K‑컬처'를 자랑하는 대한민국의 국격에 심각한 오점을 남겼다고 지적했다.

그는 선거 결과 조작 논란이 문제의 본질을 왜곡하고 국민의 소중한 목소리를 모욕하는 반사회적 행위라며, 일부 주장가들이 현장 경찰관에게 위협을 가하고 시민들을 위협하거나 이해할 수 없는 검문 행위 등을 통해 업무를 방해하고 있다고 꼬집었다. 이어 대통령은 이번 사태를 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼기 위해서는 건강한 비판과 건설적 대안 마련이 보장되어야 한다고 강조하고, 철저하고 투명한 진상 규명의 속도를 높여야 한다고 당부했다. 또한 이번 주부터 국정조사 특위가 가동될 것이라는 소식을 전하며, 국회와 선관위에 전폭적인 협조를 요청했다.

검경 합동수사본부의 성역 없는 수사도 지속될 것이며, 청년들과 시민들의 정의로운 분노에 대한 사회 전체의 책임 있는 응답이 필요함을 강조했다. 외교 일정 중에도 대통령은 청와대 수석보좌관회의를 원격으로 주재함으로써 공무 집행의 연속성을 보여주었다. 그는 모든 공직자는 몸이 어디에 있든 국민의 삶을 살피는 데 빈틈이 없어야 한다고 강조했고, 특히 청년 문제 해결에 속도를 내야 한다는 주문을 남겼다. 청년들이 겪는 고용·자산·소득 양극화의 삼중고를 완화하기 위해 청년 정책 전담기구 설치를 신속히 검토하고, 내년 예산안과 중장기 국가재정 사업에서도 청년 정책을 최우선순위로 고려하겠다고 밝혔다.

또한 여름철 재난·재해 예방을 위해 무더위 대책을 점검하고 위험 시설 관리, 혹서기 국민 안전 대책을 세심하게 검토할 것을 주문했으며, 방학 시작에 맞춰 돌봄 공백 최소화 방안도 조속히 마련하라고 당부했다





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