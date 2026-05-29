이재명 대통령 부부, 6·3 지방선거 사전투표 참여…여야 서울·대구시장 후보들도 한 표 호소

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일, 이재명 대통령과 김혜경 여사가 서울 삼청동주민센터를 찾아 투표를 마쳤다. 여야 주요 후보들도 각 지역 사전투표소에서 투표하며 유권자를 향해 지지를 호소했다. 이날 사전투표에는 이재용 삼성전자 회장, 우원식 국회의장, 조희대 대법원장 등 주요 인사들도 참여했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동주민센터를 찾아 투표를 마쳤다. 이 대통령 부부는 이날 오전 11시55분께 삼청동주민센터에 도착해 자택 주소지인 인천 계양을 지역구 사전투표 에 참여했다.

계양을은 이 대통령의 대통령 당선으로 국회의원 보궐선거도 함께 치러지는 지역이다. 이 대통령은 특정 정당색을 드러내지 않은 회색 넥타이를 착용했다. 정원오 더불어민주당·오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 김부겸 더불어민주당·추경호 국민의힘 대구시장 후보 등도 사전투표에 참여하며 한 표를 호소했다. 정원오 후보는 사전투표 참여를 독려하며 새로운 시장 선출을 강조했고, 오세훈 후보는 유권자들에게 이재명 대통령의 국정 운영에 대한 겸손을 요청하는 투표를 부탁했다.

한편 이재용 삼성전자 회장은 서울 용산구 한남동 주민센터 사전투표소에서, 우원식 국회의장은 같은 지역 사전투표소에서, 조희대 대법원장은 서울 서초구 반포4동 주민센터에서 각각 투표를 마쳤다. 인천시장 선거에 출마한 박찬대 더불어민주당 후보와 유정복 국민의힘 후보도 각각 송도2동 행정복지센터와 주안동 문화창작지대 사전투표소에서 투표했다. 광주·전남 지역에서는 전남·광주통합특별시장 후보들인 민형배 더불어민주당, 이정현 국민의힘, 이종욱 진보당, 강은미 정의당, 김광만 무소속 후보가 사전투표에 참여했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 6·3 지방선거 사전투표 정원오 오세훈 김부겸 추경호

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'고생만 한 딸, 하늘서 기뻐할 것' 뇌사 20대, 100여 명에 조직 기증고 이진주(29) 씨. 〈사진=한국장기조직기증원 제공〉 고 이진주(29) 씨의 아버지 이윤식 씨는 20여 년 전 아내와 헤어진 뒤..

Read more »

이태원광장에 영정 모신 시민분향소…유족단체 '진짜 추모 시작'(종합) | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 박규리 기자=10·29 이태원참사 유가족협의회(이하 협의회)와 10·29 이태원참사 시민대책회의는 14일 서울 용산구 이태...

Read more »

이태원 참사 1주기···이어지는 추모 발길 [현장 화보]10·29 이태원 참사가 1주기를 맞은 29일 서울 용산구 이태원역 인근 참사 현장 골목에는 희생...

Read more »

4.9㎜ 차이로…김우진 3관왕, 한국 양궁 금 싹쓸이 드라마한국은 파리 올림픽 양궁 남녀 개인전과 단체전 등에 걸린 금메달 5개를 모두 휩쓸었다. 김우진은 4일(한국시간) 파리 레쟁발리드에서 열린 대회 양궁 남자 개인전 결승에서 브래디 엘리슨(미국)을 세트 스코어 6-5(27-29, 28-24, 27-29, 29-27, 30-30, 10-10)로 꺾고 금메달을 따냈다. 지난 3일 열린 대회 양궁 여자 개인전 결승에서 임시현은 동료 남수현(19·순천시청)을 7-3(29-29, 29-26, 30-27, 29-30, 28-26)으로 꺾고 금메달을 차지했다.

Read more »

‘10월 29일’ 서울 전역서 이태원참사 추모 사이렌 울린다오는 29일 오전 10·29 이태원참사 3주기를 추모하는 사이렌이 서울 전역에 울린다. 행정안전부는 29일 광화문광장에서 열리는 정부 공식...

Read more »

“잊지 않겠습니다”…이태원 참사 3주기 기억식 [현장 화보]10·29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 10시 29분, 희생자 추모를 위한 사이렌을 시작으로 서울 광화문광장에서 열렸다. 이번...

Read more »