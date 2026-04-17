이재명 대통령, 호르무즈 해협 항행 자유 실질 기여 의지 표명...국제사회 공동 관리 제안

이재명 대통령이 호르무즈 해협의 항행 자유 보장에 대한민국이 실질적으로 기여하겠다는 의지를 밝히고, 종전 이후 해협의 안정적인 관리를 위한 국제사회의 공동 노력 필요성을 강조했다. 프랑스·영국 주도로 열린 화상 정상회의에 참석한 이 대통령은 한국이 핵심 이해 당사국임을 강조하며, 선원 안전 확보와 함께 국제적인 협력 방안을 모색할 것을 제안했다.

이재명 대통령 은 17일, 호르무즈 해협 의 항행 자유 보장에 대한민국이 실질적으로 기여할 의지를 확고히 밝혔다. 또한, 전쟁 종식 이후에도 해협의 안정적인 관리를 위한 국제사회의 공동 노력 필요성을 역설했다. 이 대통령은 프랑스와 영국이 주도한 호르무즈 해협 자유 항행 관련 화상 정상회의에 참석하여 이러한 입장을 피력했다. 청와대 전은수 대변인은 서면 브리핑을 통해, 이 대통령이 회의에 참석하여 50여 개국 정상 및 대표단과 함께 호르무즈 해협 에서의 항행 자유 를 위한 국제적 노력, 선원과 선박의 안전 보호, 그리고 전쟁 종식 후 항행 안전 보장을 위한 구체적인 방안 등을 폭넓게 논의했다고 전했다. 브리핑에 따르면, 이 대통령은 프랑스 현지에서 회의에 참여한 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아 정상들과 더불어 화상으로 참석한 다른 정상들 중 가장 먼저 발언에 나섰다.

이 대통령은 전 세계 에너지, 금융, 산업, 식량 안보의 근간을 이루는 호르무즈 해협의 봉쇄가 가져오는 전반적인 위기에 대한 깊은 우려를 표명했다. 특히, 한국 국민을 포함하여 해협에 발이 묶인 선원들의 안전과 건강이 위협받는 상황이 지속되고 있음을 지적하며, 현 교착 상태의 조속한 해소와 해협 안정을 위한 관리 메커니즘을 국제사회가 함께 모색해 줄 것을 제안했다. 더불어, 이 대통령은 한국이 전체 원유 수입량의 약 70%를 호르무즈 해협을 통해 의존하는 핵심 이해 당사국임을 강조하며, 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여를 하겠다는 강력한 의지를 분명히 했다. 이번 화상 정상회의에는 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 네덜란드, 스웨덴, 뉴질랜드, 이라크, 싱가포르 등 총 49개국과 국제해사기구(IMO)를 포함한 2개의 국제기구가 참여했다. 청와대는 이번 회의가 중동 지역의 평화를 촉구하고, 종전 이후 호르무즈 해협의 항행 자유를 확보하기 위한 국제사회의 연대를 강화하는 중요한 계기가 되었다고 평가했다. 전 대변인은 참석국들이 호르무즈 해협 관련 상황에 대한 평가를 공유했으며, 전쟁 종식 이후에도 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 증진하기 위한 외교적 및 군사적 협력을 강화해 나가기로 합의했다고 덧붙였다. 이어 정부는 앞으로도 자유로운 국제 통항 원칙과 글로벌 공급망 안정을 위한 국제사회의 노력에 주도적으로 동참하여 우리 국민의 일상이 안정될 수 있도록 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 이 대통령의 이번 발언은 한국이 국제 사회의 안보와 경제적 안정에 기여하겠다는 의지를 재확인하고, 해협의 중요성을 인식하며 국제적인 협력을 강화하려는 노력의 일환으로 평가된다. 호르무즈 해협의 지정학적 중요성과 이곳을 통과하는 해상 물동량의 막대한 규모를 고려할 때, 이 지역의 안보는 한국을 포함한 전 세계 경제에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 한국의 적극적인 참여 의사는 해당 지역의 안정을 도모하고 글로벌 공급망의 안정성을 확보하는 데 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 또한, 한국이 에너지 안보의 중요성을 인식하고 있음을 보여주는 동시에, 국제 사회의 책임 있는 일원으로서 역할을 다하겠다는 의지를 피력한 것으로 풀이된다. 앞으로 한국은 이 지역의 안정을 위해 외교적, 경제적, 나아가 군사적인 지원까지 다양한 형태로 기여할 수 있으며, 이를 통해 국제 사회에서의 위상을 더욱 높일 수 있을 것이다





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