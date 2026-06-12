이재명 대통령, 이탈리아 마타렐라 대통령과 정상회담… 민주주의·평화 가치 협력 강화

이재명 대통령이 이탈리아를 국빈 방문해 마타렐라 대통령과 정상회담을 열고 민주주의와 헌정질서 등 공동 가치를 바탕으로 양국 협력을 심화하기로 했다. 중동 사태와 관련해 대화와 평화를 통한 해결을 강조하며 국제 문제에서의 협력도 약속했다.

이재명 대통령 은 2026년 6월 11일(현지시간) 이탈리아를 국빈 방문하여 로마 퀴리날레 대통령궁에서 세르지오 마타렐라 대통령 과 정상회담 을 가졌다. 이재명 대통령 은 모두발언에서 마타렐라 대통령 이 중시하는 민주주의, 헌정질서, 인간의 존엄성, 세대 간 통합과 규범에 기반한 국제질서는 대한민국 역시 공동의 가치로 존중한다고 밝혔다.

이는 주권자의 힘으로 헌정질서를 지켜낸 '빛의 혁명'을 계승해 민주주의와 평화를 굳건히 하겠다는 국정철학과 일맥상통한다고 평가했다. 특히 로마 공화정의 정치가 키케로의 '진정한 우정은 선한 자들 사이에서만 존재할 수 있다'는 말을 인용하며, 인류 보편의 가치를 공유하는 믿음직한 동반자로서 양국 관계를 더 깊게 발전시켜 나가기를 희망한다고 언급했다. 양국 정상은 중동 지역의 안정과 평화가 조속히 회복되어야 한다는 데 인식을 같이하고, 국제 문제 해결에 있어 대화와 평화를 통한 접근이 최우선이라는 원칙에 합의했다.

이를 바탕으로 대한민국과 이탈리아는 중견국으로서 협력을 강화하고 유사한 입장을 견지하며 국제 사회에 기여하기로 했다. 이어 이재명 대통령은 로마 몬테치토리오 궁전에서 로렌초 폰타나 하원의장과 면담을 진행했다. 이 자리에서 이 대통령은 이탈리아 내 한국 재외동포에 대한 지속적인 관심과 보호를 당부했으며, 폰타나 의장은 한국 의회 및 각계와의 교류 확대를 희망하며 방한 의사를 전달했다. 이번 방문은 대한민국과 이탈리아 간 전략적 동반자 관계를 더욱 공고히 하고, 민주주의와 평화, 인권이라는 보편적 가치를 바탕으로 실질적 협력을 확대하는 계기가 되었다.

양측은 경제, 과학기술, 문화 등 다양한 분야에서의 교류 증진과 함께 국제 무대에서의 협력을 강화하기로 합의했다. 이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문은 양국 수교 140주년을 맞아 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 미래지향적 동반자 관계를 심화시키는 의미 있는 외교 성과로 평가된다





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