이재명 대통령 이탈리아 국빈 방문, 특별 전략적 동반자 관계로 격상 및 최고 훈장 수여

이재명 대통령이 이탈리아를 방문하여 마타렐라 대통령과 국빈 만찬을 갖고 양국 관계를 특별 전략적 동반자 관계로 격상시켰으며, 이탈리아 최고 등급인 기사대십자 공로훈장을 수여받았습니다.

이재명 대통령은 11일 현지시간으로 이탈리아의 수도 로마에 위치한 대통령궁에서 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청으로 마련된 국빈 만찬에 참석하였다. 이번 방문은 특히 이탈리아 공화국 수립 80주년을 맞이하는 역사적인 해에 이루어졌다는 점에서 그 의미가 매우 깊으며, 이 대통령은 만찬사에서 양국이 기존의 관계를 넘어 특별 전략적 동반자 관계 로 격상하게 된 것에 대해 매우 기쁘고 뜻깊게 생각한다는 소회를 밝혔다.

이는 단순한 외교적 수사를 넘어 한국과 이탈리아가 정치, 경제, 문화 등 다방면에서 더욱 밀접한 협력 체계를 구축하겠다는 강력한 의지의 표명으로 풀이된다. 이 대통령은 만찬의 시작을 알리며 부오나 세라라는 다정한 이탈리아어 인사말로 분위기를 부드럽게 만들었다. 이어 한국과 이탈리아가 1884년 수교를 맺은 이후 142년이라는 긴 시간 동안 꾸준히 우정을 쌓아왔음을 강조하며, 양국이 맺어온 깊은 인연을 되새겼다. 특히 이 대통령은 마타렐라 대통령이 지난 신년 연설에서 언급했던 평화는 저절로 주어지는 것이 아니라 용기 있는 선택과 행동의 결과라는 문구를 직접 인용하며 깊은 공감을 표했다.

그는 전쟁의 참혹한 상처를 딛고 일어나 눈부신 경제 성장과 민주주의 발전을 이룩한 한국과 이탈리아 두 나라가 평화와 협력이 얼마나 소중한 가치인지를 그 어느 나라보다 잘 알고 있다고 역설하였다. 이러한 공통의 역사적 경험과 가치관을 바탕으로 국제사회의 평화와 번영을 위해 양국이 더욱 긴밀하게 협력해 나가야 한다는 당부의 말을 덧붙였다. 또한 이 대통령은 우리의 우정을 위하여라는 뜻의 이탈리아어인 알라 노스트라 아미치찌아를 건배사로 외치며 양국의 결속력을 다졌다.

이번 국빈 만찬에는 단순한 정부 수행원뿐만 아니라 한국 경제계를 대표하는 주요 인사들이 대거 참석하여 양국 간의 경제 협력 가능성을 극대화했다. 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장, 최수연 네이버 대표 등 13명의 한국 경제 사절단이 자리를 함께하며 이탈리아와의 산업 협력 방안을 모색했다. 이탈리아 측에서는 세계적인 슈퍼카 브랜드인 페라리의 존 엘칸 회장이 참석하여 눈길을 끌었으며, 만찬 직후 이재명 대통령과 마타렐라 대통령, 이재용 회장, 존 엘칸 회장은 따로 모여 차를 마시며 미래 산업과 기술 협력에 관한 심도 있는 대화를 나누었다.

이는 첨단 기술을 보유한 한국 기업들과 전통적인 제조 강국인 이탈리아 기업들 사이의 시너지를 창출하려는 전략적 움직임으로 해석된다. 문화적 존중의 의미 또한 돋보인 자리였다. 이 대통령은 이탈리아 측의 제안에 따라 상대국의 격식과 문화를 존중하는 의미에서 정중한 연미복을 착용하고 만찬에 임했다. 함께 참석한 김혜경 여사는 옥색 저고리와 연노란색 치마가 조화를 이룬 단아한 한복을 착용하여 한국의 미를 알렸다.

청와대는 이에 대해 옥색은 지중해의 맑고 푸른 바다를 상징하며, 노란색은 이탈리아의 따스한 햇살과 풍요로움을 상징하도록 배려하여 선정했다고 설명하며 외교적 세심함을 보였다. 더불어 이 대통령은 이날 만찬에서 이탈리아 정부가 수여하는 국가 최고등급 훈장인 이탈리아 공화국 기사대십자 공로훈장을 수여받는 영예를 안았다. 이 훈장은 과학, 예술, 경제, 공직 등 다양한 분야에서 국권 신장에 현저한 공로를 세운 이탈리아 국민이나 국가원수급 외국인에게만 수여되는 법정 최고등급 훈장으로, 그 권위가 매우 높다.

실제로 지난해에는 영국 국왕 찰스 3세와 UAE의 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령이 이 훈장을 받은 바 있다. 이 대통령이 취임 이후 외국 정부로부터 이러한 최고 등급의 훈장을 받은 것은 이번이 처음이라는 점에서, 이번 이탈리아 방문이 거둔 외교적 성과와 이 대통령에 대한 이탈리아 정부의 높은 평가를 확인할 수 있었다. 이번 방문은 단순한 외교 의례를 넘어 양국의 전략적 파트너십을 공고히 하고 경제적 실리를 도모하며 문화적 교감을 나눈 성공적인 여정으로 평가된다





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이재명 이탈리아 국빈방문 특별 전략적 동반자 관계 기사대십자 공로훈장 한-이 경제협력

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