이재명 대통령, '전쟁 피해 지원금' 포퓰리즘 비판 반박: '예상 세수 활용, 잘 쓰는 게 중요'

여야정 민생경제협의체 회담에서 '전쟁 피해 지원금'을 둘러싼 논쟁이 벌어졌다. 이재명 대통령은 국민의힘의 비판에 반박하며 현금 포퓰리즘이 아니라고 강조했고, 추가경정예산안(추경)의 필요성을 역설했다. 송언석 대표는 추경의 문제점을 지적하며 불필요한 예산 삭감과 국민 생존 사업을 제안했다.

이재명 대통령 은 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담 및 오찬에서 국민의힘 의 ' 전쟁 피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하며, 현금 포퓰리즘 이 아니라고 강조했다. 회담에는 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 송언석 대표 등이 참석하여 주요 국정 현안에 대한 논의가 이루어졌다. 특히 민생 경제를 주제로 추가경정예산안(추경)을 두고 여야 간의 입장 차이가 드러났다.\송언석 대표는 추경에 포함된 ' 전쟁 피해 지원금 '이 물가와 환율에 악영향을 줄 수 있다며 비판했다. 그는 '잠깐의 기쁨으로 긴 고통을 사는 것이 될 수도 있다'며 '원화 가치 하락'과 '국제사회에 나쁜 신호'를 우려했다. 또한 TBS 지원, 중국인 관광객 지원 사업 등 추경 항목의 부적절성을 지적하며, 불필요한 예산 삭감과 국민 생존 관련 7개 사업을 제안했다. 정청래 대표는 수출 기업 지원, 석유화학 원료 및 핵심 전략 품목의 안정적 수급 지원을 위한 추경의 필요성을 강조하며 야당의 협조를 요청했다.

그는 '지금 국민의 삶의 숨통을 트이게 해야 한다. 1분 1초도 지체할 시간이 없다'며 신속한 추경 통과를 촉구했다.\이재명 대통령은 '전쟁 피해 지원금'이 현금 포퓰리즘이라는 비판에 대해 '예상보다 더 늘어난 세수를 활용한 것이며, 국민을 위해 반드시 써야 할 돈'이라고 반박했다. 그는 '결코 나눠주는 현금 포퓰리즘은 아니다'라고 강조하며, 재원 한계로 지원을 받지 못하는 국민에 대한 안타까움을 표했다. 송언석 대표가 지적한 TBS 예산 삭감에는 긍정적인 입장을 보였고, '짐캐리 예산'에 대해서는 오해를 풀고 관광 진흥 예산임을 설명하며 중국인 한정 지원은 아닐 것이라고 언급했다. 또한, 송언석 대표의 조작 기소 관련 주장에 정청래 대표는 강하게 반박하며 진실 규명의 필요성을 강조했다. 이재명 대통령은 단계적인 개헌을 위한 야당의 협조를 구했으나, 송언석 대표는 대통령의 중임·연임 포기 선언을 먼저 요구하며 대립각을 세웠다





newsvop / 🏆 6. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

이재명 대통령 추경 전쟁 피해 지원금 국민의힘 민생경제 포퓰리즘 세수 정치

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인