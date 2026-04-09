이재명 대통령, 중동 위기 속 경제 위협 및 재도약 기회 강조: 단기·중장기 대책 마련 촉구

이재명 대통령은 중동 정세 불안정 속에서 단기 및 중장기 경제 대책 마련을 촉구하며, 이번 위기를 대한민국 재도약의 기회로 삼아야 한다고 강조했다. 국민경제자문회의를 주재하며 경제 위기 극복 및 지속 성장 전략 논의를 진행했다.

이재명 대통령 은 9일 미국과 이란 간의 2주 휴전 합의에도 불구하고 중동 상황의 불확실성을 강조하며, 단기적 대책뿐 아니라 중장기 적 대책 마련의 필요성을 역설했다. 또한, 이번 중동발 위기를 대한민국이 재도약 할 수 있는 기회로 삼아 새로운 시스템을 구축해야 한다고 강조했다. 이 대통령 은 이날 오전 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 중동 전쟁으로 인한 경제적 위협과 더불어 대한민국 경제 체제의 근본적인 변화가 필요한 시점이라고 진단했다. 그는 위기를 기회로 삼아 국민과 함께 도약할 수 있도록 정책 마련에 힘쓸 것을 당부하며, 특히 공직자들의 적극적인 노력을 강조했다. 이 대통령 은 국민들의 위기 극복 능력을 높이 평가하며, 과거 금 모으기 운동과 같은 사례를 언급하며 국민들의 단합된 노력을 높이 샀다. 그는 정부가 이러한 위기를 잘 준비한다면, 새로운 시스템 구축을 통해 대한민국이 한 단계 더 도약할 수 있는 기회를 만들 수 있을 것이라고 강조했다.

정책 집행 담당자들의 노력에 따라 결과가 달라질 것이라고 역설하며, 단기, 중기, 장기적인 대비를 통해 국민들이 고통을 겪지 않고 희망적인 미래를 누릴 수 있도록 최선을 다해야 한다고 촉구했다. \이번 국민경제자문회의는 헌법에 따라 설치된 기관으로, 대통령의 경제 정책 수립을 지원하기 위해 열렸다. 이번 회의는 정부 출범 이후 처음 열리는 전체회의로, 중동 전쟁으로 인한 비상경제 상황을 극복하고 지속 가능한 성장 전략을 모색하기 위해 마련되었다. 이 대통령은 회의 전에 준비된 자료에 대해 만족감을 표시하며, 정부 정책에 반영할 만한 내용이 많다고 평가했다. 각료들에게 적극적인 회의 참여를 독려하며, 발표 내용이 정책 집행에 도움이 될 것이라고 언급했다. 특히, 청년 문제에 대한 정책 자문 내용이 잘 정리되어 있다고 칭찬하며, 경력 부족으로 어려움을 겪는 청년들을 위한 국가적 지원의 필요성을 강조했다. 대통령은 회의 시간을 충분히 활용하여 심도 있는 논의를 진행할 것을 당부했으며, 점심 시간까지 미루면서 열의를 보였다. \이날 회의는 김성식 부의장의 '대전환기 한국경제의 진단과 중점 과제' 보고를 시작으로 박원주 전략경제협력분과장의 '중동발 비상경제상황과 위기극복전략', 류근관 성장경제분과장의 '한국경제사회의 구조전환과 지속성장전략' 발표 등으로 진행되었다. 청와대는 이번 회의에서 수렴된 의견을 바탕으로 비상 복합 위기 상황 극복과 경제의 지속 성장을 위한 정책을 마련하여 추진할 계획이라고 밝혔다. 이번 회의는 중동 정세 불안정 속에서 한국 경제의 위기 대응 전략과 장기적인 성장 방안을 모색하는 중요한 자리였다. 대통령의 강력한 의지를 바탕으로 위기를 기회로 전환하고, 대한민국 경제의 새로운 도약을 위한 구체적인 정책 방안들이 논의될 것으로 기대된다. 국민경제자문회의는 앞으로도 국가 경제 발전을 위한 핵심적인 역할을 수행하며, 정부의 정책 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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이재명 대통령 중동 경제 위기 재도약 국민경제자문회의 단기 중장기 정책

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