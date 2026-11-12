이재명 대통령, 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 충청권 메가프로젝트 착공식 축사

이재명 대통령은 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석, 6조원 규모 첨단 팹 신설과 40조원 장비 투자 등 초격차 산업강국 구축 비전을 제시하며 지역 균형 발전과 모두의 성장을 강조하였다.

이재명 대통령 은 12일 충남 아산시에 위치한 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석하여 중대한 의미를 부여하는 축사를 전했다. 이 자리에서 대통령은 이 프로젝트가 단순한 기업의 생산시설 확장을 넘어, 지역 경제의 활성화를 통해 국민의 삶을 실질적으로 개선하는 '모두의 성장'과 '진정한 국가균형발전'의 사례로 완성되어야 한다고 강조하며, 이러한 목표 달성을 위해 모든 정책 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

대통령은 오늘 시작되는 첫 삽이 충청권의 눈부신 도약을 넘어, 누구도 넘볼 수 없는 '대체불가 대한민국'을 구축하는 굳건한 디딤돌이 되기를 기대한다고 언급했다. 또한 지난 7월 이곳 충청 지역에서 초격차 산업강국으로 도약하기 위한 담대한 투자 계획을 약속한 지 불과 4개월 만에 그 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서게 된 데 대해 감회를 나타냈으며, 과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여주신 이재용 삼성전자 회장님과 임직원 여러분, 그리고 착공을 위해 힘을 모아준 충청도 시·도민 여러분께 깊은 감사의 뜻을 전하기도 했다.

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지역 균형 발전 의지 표명

대통령의 이러한 발언은 단순한 행사의 개막 선언을 넘어, 정부가 지역 균형 발전과 첨단 산업 육성을 위해 얼마나 집중하고 있는지를 보여주려는 전략적 메시지로 해석된다. 실제로 이번 행사는 단순한 인허가 절차의 완료를 넘어, 실제 건설과 설비 도입이 시작되는 실질적인 진전을 기념하는 자리였으며, 이를 통해 정부가 약속한 정책이 어떻게 구체적으로 구현되고 있는지 대중에게 시각적으로 증명하는 효과가 있었다.

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특히 대통령이 직접 현장을 찾아 축사에 나선 점은 중앙정부의 의지 표현으로서의 상징적 의미가 크며, 이는 향후 유사한 대규모 지방 투자 프로젝트가 진행될 경우 정부 차원의 적극적 지원을 약속하는 선례가 될 수 있다. 이러한 맥락에서 대통령의 행보는 지역 사회의 기대를 관리하고, 투자 확대에 따른 긍정적 효과를 널리 알리기 위한 중요한 커뮤니케이션 전략의 일환으로 볼 수 있다. 대통령과의 기념 촬영 및 박수 세레머니를 함께한 이재용 회장 등 내빈들의 참여 역시, 민간 기업과 정부 간의 긴밀한 협력 관계를 강화하는 장치로서 기능했다.