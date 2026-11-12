이재명 대통령, 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 충청권 메가프로젝트 착공식 참석

이재명 대통령이 11월 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 이재용 삼성전자 회장과 함께 첫 삽을 떴습니다. 정부의 대규모 지역 투자 사업인 3대 메가프로젝트의 본격적인 시작을 알린 중요한 행사였습니다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장을 찾아 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석했습니다. 정부는 중점적으로 추진하는 대규모 지역 투자 사업인 '3대 메가프로젝트'의 본격적인 시작을 기념하기 위해 이번 행사를 마련했습니다. 이날 행사에는 이재용 삼성전자 회장 을 비롯한 정부 및 지방정부 관계자, 기업인 등이 함께했습니다.

3대 메가프로젝트 공식 시작과 상징적 시삽

이재용 회장은 이 대통령이 현장에 도착하는 순간부터 함께했으며, 착공식이 진행되는 내내 옆자리를 지켰습니다. 평소와 달리 안경을 착용하지 않은 모습으로 행사의 의미를 더했습니다. 이 회장은 환영사에서 대통령님의 리더십 아래 중앙과 지방정부, 기업이 힘을 모으면 국가 대도약의 전기를 마련할 수 있다고 확신한다고 밝혔습니다. 또한 기업으로서 더 큰 책임감을 갖겠다는 약속을 전했습니다.

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대통령과 삼성 회장의 협력과 메시지

이 대통령은 축사를 시작하며 이재용 회장을 공개적으로 언급했습니다. 그는 오늘 함께 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 '대체불가 대한민국'을 세우는 굳건한 디딤돌이 되기를 기대한다고 말했습니다. 삼성전자 임직원, 투자 기업, 충청권 시민, 지방정부에 두루 감사의 뜻을 전했습니다. 행사 중 충남대학교 학생이 상생 협력 메시지를 발표할 때 이 대통령과 이 회장은 나란히 앉아 환하게 웃는 모습이 카메라에 포착되기도 했습니다.

주력 제품 서명과 프로젝트 진행 상황 확인

착공식의 마지막 순서로 이 대통령은 이 회장을 비롯한 관계자들과 함께 첫 삽을 뜨는 세레머니를 진행했습니다. 참석자들은 '대한민국 초격차, 충청에서 화이팅'이라고 구호를 외쳤습니다. 이 대통령은 이날 이 회장의 안내를 받아 온양 공장의 주력 생산 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 직접 서명을 남겼습니다. 이 공장에서 주력 생산되는 해당 제품에 대한 서명은 국가 산업 경쟁력의 상징으로 여겨졌습니다.

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현장 목소리 반영과 정책금융 지시

이 대통령은 현장에서 열린 메가프로젝트 4차 민관합동 점검 회의를 직접 주재했습니다. 이어진 비공개 회의에서 이 대통령은 참모들에게 중소기업 대상 정책금융을 조금 더 과감하게 진행해달라고 주문했습니다. 현장 목소리를 너무 잘 안다는 참석자의 발언에는 '소셜미디어(SNS)에서 듣고 있다'고 답했다고 김성완 청와대 대변인이 전했습니다. 이는 정부 정책이 디지털 소통 채널을 통해 실시간으로 수집되고 있음을 보여주는 대목입니다.

민간 협력 관계와 현장 애로사항 해결

한 직원은 이 대통령에게 MBTI 성격 유형 중 T라고 생각했는데 '대통령의 Y'를 보니 F인 것 같다고 말했고, 이 대통령은 이에 T와 F의 차이가 뭔지 물었습니다. 이 밖에도 삼성의 '명장' 제도와 전 국민 대상 AI 교육 실시 방안 등에 대해 대화했습니다. 공사 현장에 배관공이 없다는 민원을 듣고 이 대통령은 임 비서실장에게 '배관공을 육성할 방법이 없는지 찾아봐 달라'고 지시했습니다. 이러한 구체적인 지시는 정책 실행의 속도를 높이는 계기가 될 것으로 보입니다.