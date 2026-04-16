이재명 대통령, 호르무즈 해협 통항 국제회의 참석 검토… 해협 안보 중요성 재확인

청와대는 영국·프랑스 공동 주최 국제 화상 정상회의에 이재명 대통령의 참석을 긍정적으로 검토 중이라고 밝혔다. 이번 회의는 호르무즈 해협의 자유로운 통항 및 안전 확보 방안을 논의하며, 한국의 국익과 직결되는 안보 현안에 대한 국제 공조의 중요성이 부각되고 있다.

이재명 대통령 이 오는 17일 영국과 프랑스 정상 주도로 개최되는 호르무즈 해협 통항 관련 국제 화상 정상회의 참석을 긍정적으로 검토 중이라고 청와대가 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 16일 기자들과 만나 호르무즈 해협의 자유로운 통항과 안전 확보는 한국의 국익과 직결되는 사안이라며, 유사 입장 국가들과의 연대 노력을 지속하고 있다고 설명했다.

이번 화상 정상회의는 한국 시각으로 17일 저녁 무렵 열릴 예정이며, 70~80개국과 국제기구가 초청 대상이다. 중국, 일본, 미국 등 주요국의 참석 여부는 아직 명확히 파악되지 않았다.

특히 미국은 전쟁 당사자라는 점에서 현재의 국제적 연대에서는 빠져 있지만, 협의를 통해 공조를 유지하고 있다는 것이 청와대 측의 설명이다.

본 회의는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어스타머 영국 총리가 공동 주최하며, 종전 후 호르무즈 해협에서의 항행의 자유 회복 방안을 논의하는 것을 목표로 한다. 이는 앞서 개최된 프랑스 합참의장 주관 세계 35개국 군 수장 화상회의와 영국 주도 40여 개국 외무장관 화상 회의의 연장선상에 있으며, 한국 역시 이들 회의에 모두 참석한 바 있다.

청와대는 이번 정상회의가 프랑스의 군사적 접근과 영국의 외교적 접근이 통합되는 계기가 될 것이며, 참여국의 확대를 통해 국제적 논의가 구체화될 것으로 기대하고 있다. 다만, 회의 결과에 대한 합의문 채택 여부는 아직 미지수이며, 실무선에서의 사전 준비는 있을 것으로 예상된다.





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