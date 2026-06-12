이재명 대통령 유럽 순방 환송에 정청래 대표 불참…'순방 패싱' 논란과 당·청 관계 신호

이재명 대통령의 유럽 순방길 환송에 정청래 더불어민주당 대표가 나타나지 않으면서 '순방 패싱' 논란이 제기되었다. 청와대는 국내외 여건을 고려한 인원 최소화라고 설명했지만, 정치권에서는 당·청 관계와 전당대회 구도와 연결한 다양한 해석이 나오고 있다. 과거 정부들의 여당 대표 환송 불참 사례와 비교하며 당·청 갈등의 징후로 보는 시각도 있다.

이재명 대통령의 최근 유럽 순방길 환송 현장에서 정청래 더불어민주당 대표가 보이지 않으면서 '순방 패싱' 논란이 불거졌다. 청와대는 중동전쟁 장기화와 선거관리위원회 운영 상황 등 국내외 여건을 고려해 환송 인원을 최소화한 것이며, 김민석 국무총리의 참석은 내각 차원의 업무 지시 전달 때문이라고 설명했지만, 정치권에서는 당·청 관계 개선을 위한 이재명 대통령의 의도된 메시지라는 해석도 나오고 있다.

지난해 G20 및 중동 순방 때도 정 대표는 환송에 참석했고, 김 총리는 없었던 점, 과거 윤석열 정부 시절 한동훈 전 국민의힘 대표나 이준석 전 대표의 환송 불참 사례와도 유사한 맥락에서 당·청 간 갈등 신호로 읽는 시각이 있다. 특히 박근혜 정부 때 김무성 대표와 원유철 원내대표가 동시에 환송에 불참한 2016년 3월 사례와 가장 비교된다. 당시 총선을 앞둔 공천 다툼으로 당·청 관계가 악화된 것이 원인으로 분석되었으며, 이번에도 전국당원대회를 앞두고 정 대표와 김 총리 간 권력 다툼이 배경일 수 있다는 지적이다.

우상호 전 청와대 정무수석은 "환송 멤버 중 한 명이었던 제 경험으로 보면 연락을 안 했거나 이번만큼은 패스하자고 했거나"라며 "다른 일이 바빠서 못 오게 할 일은 아니다. 참석을 불편해했다고 봐야 한다"고 진단했다. 결국 단순한 공식 설명을 넘어 당·청 관계의 현재와 미래를 읽을 수 있는 상징적 장면으로 평가된다





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