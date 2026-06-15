이재명 대통령, 로마에서 '평화와 연대' 선언 국제사회의 긴장 속 남북 신뢰 회복 강조

이재명 대통령은 로마 성 바오로 대성전에서 열린 특별 미사에서 남북 간 휴전과 신뢰 회복을 강조했다. 통일부와의 브뤼셀 회담은 러시아·북한 불법 군사 협력에 관한 공동 성명을 채택하며 핵 및 인권 문제를 다뤘다. 북한은 한국을 '적대국'으로 보고 비난을 남겼다. 본 기사는 남북 관계와 국제사회의 반응을 종합적으로 다룬다.

이재명 대통령 은 2026년 6월 14일 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 국정과 지역 간 협력의 중요성을 강조하며 연설했다. 미사에서 대통령은 남북 간 우발적 충돌을 방지하고 군사적 신뢰 회복을 위한 노력을 계속하겠다는 의지를 밝혔으며, '지속 가능한 평화체제 구축'이 핵심 목표임을 전했다.

또한 그는 지난 10일 브뤼셀에서 열린 EU 정상회담 상임의장들과 함께 러시아·북한 불법적 군사 협력에 대해 강력히 비판하며, 북한이 핵확산금지조약을 재검토하지 않을 것이라며, '핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것'이라는 결론을 당부했다. 10국 공동성명은 북한의 인권상태 개선을 필수적이라고 강조했다. 또한 통일부는 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 정례 브리핑에서 한반도 평화공존정책을 '평화 가면'이라 일컬은 북한 담화에 대해 강경한 입장을 내비렸다.

윤민호 통일부 대변인은 '정부는 북한 체제를 존중하고 적대행위를 추진하지 않는 일관된 입장을 유지해 왔다'는 입장을 밝히며, 이재명 정부가 출범 직후 진행한 대북 전단·확성기 방송 중단 및 법제화, 민간 무인기 침투 사건에 대한 신속한 사과와 재발 방지 약속을 강조했다. 대변인은 '진정성 있는 행동으로 한반도 평화공존의 의지를 보여주었다'고 평가했다. 이재명 정부는 최근 북핵 문제와 인권 개선을 위해 국제사회와의 협력 강화를 지속하고 있다. 로마에서의 발표는 국제적 압박력 강화와 동시에 북한에 대한 지속 가능하고 체계적인 외교적 접근을 모색하는 방면으로 의미가 깊다.

한편 북한은 외무성 대변인 명의로 '한국의 평화 가면을 내던졌다'는 담화를 내면서, 한국을 '철저한 적대국'으로 보는 입장을 고수했다. 이에 따라 남북 간 긴장은 증가하나, 실행 가능한 대화 및 신뢰 회복 조치가 지속되는 가운데, 한반도 평화공존에 대한 공동 목표는 여전히 핵심 이슈로 남아 있다





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이재명 대통령 로마 특별미사 남북 신뢰 통일부 발표 북핵 문제

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