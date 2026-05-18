이재명 대통령, 영령들을 향해 빛의 혁명 강조하며 '5·18 민주유공자 직권등록 제도' 논의

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 오전 국립 5·18 민주묘지에서 묘역을 둘러보고 있으며, 이 대통령은 이날 방문 전에서 5·18 민 disobedience에 대한 발언을 이어갔다. 이 대통령은 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다고 말하면서, '5·18 민주유공자 직권등록 제도' 마련 방침도 밝혔다. 이 대통령은 "1980년, 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 ‘대동세상’은 2024년, 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다"며 이 자리에 오라는 오월 영령들에게 경의를 표하기도 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서 묘역을 둘러보고 있다. 이 대통령은 이날 오전 광주시 옛 전남도청 앞 5·18 민주광장에서 열린 ‘제46주년 5·18민주화운동 기념식’에 참석해 "1980년, 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 ‘대동세상’은 2024년, 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 ‘빛의 혁명’으로 부활했다"며 이렇게 말했다.

이 대통령은 ‘5·18 민주유공자 직권등록 제도’를 마련하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 "이곳에 오기 전 들렀던 국립 5·18 민주묘지에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 고 양창근 열사가 잠들어 계셨다. 짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 오월의 소년은, 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다"며 "이제 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다"고 말했다





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Ijin Ham Jae-Eun Kim Hyeok-Geun

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