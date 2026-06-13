이재명 대통령, 이탈리아 국빈 방문 기간 '한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블' 개최

이재명 대통령이 이탈리아 국빈 방문 중 로마에서 개최된 비즈니스 라운드테이블에 참석하여 한국과 이탈리아 주요 기업인들이 양국 협력 확대를 다짐하는 자리를 마련하였다. 이재용 삼성전자 회장, 존 엘칸 페라리 회장 등 양국을 대표하는 기업 수장들이 참석해 디자인, 전동화, 인프라, 식품 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 논의하였고, 이 대통령은 기업의 정책 건의를 적극 수용하겠다는 의지를 표명하였다. 이번 행사는 글로벌 대전환기에 가치 공유 국가 간 연대의 중요성을 강조하며 실질적 경제 협력의 초석이 되었다.

이재명 대통령은 이탈리아 국빈 방문 기간 중 로마의 한 호텔에서 개최된 ' 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블 '에 참석하였다. 이번 행사는 양국 경제협력 강화와 미래 협력 가능성을 모색하기 위해 마련되었으며, 한국과 이탈리아의 주요 기업 인사들이 대거 참석하여 활발한 의견 교환이 이루어졌다.

이재용 삼성전자 회장은 "이탈리아는 삼성에게 특별한 국가"라며 "밀라노 가구쇼 등은 놀라운 영감의 원천이 됐고, 삼성의 최고 디자인책임자도 이탈리아 출신"이라고 강조하였다. 이어 이탈리아의 중요성을 지중해 허브로 언급하며 전력 인프라 분야에서의 협력을 희망하는 LS 구자은 회장, 한국과 이탈리아의 면 제품(라면과 파스타) 공동 연구개발을 제안한 삼양식품 김정수 회장, 그리고 이탈리아 정부의 초감가상각제도 관련 문제 해결 속도를 "페라리"에 비유하며 감사를 표한 HD현대건설기계 문재영 사장 등의 발언이 이어졌다.

이탈리아 측에서는 존 엘칸 페라리 회장이 "한국은 끊임없이 영감을 주는 시장이자 고향과 같은 국가"라며 전동화와 디지털화 분야에서의 공동 연구개발을 통한 협력을 희망한다고 밝혔다. 또한 방위산업·조선업체 핀칸티에리의 마조타 회장과 색조화장품 업체 키코밀라노의 도미니치 대표 등도 한국과의 협업 관계 확대를 기대한다는 의견을 내놓았다.

이재명 대통령은 기업인들의 발언을 경청한 후 "지금과 같은 대전환기에는 가치를 공유하는 국가 간 연대와 협력이 중요하다"고 강조하며 "역동적으로 변화하는 세계질서 속에서 한국과 이탈리아가 함께 발전하기를 기대하고, 그 과정에서 기업인들의 중추적 역할을 기대한다"고 말했다. 이어 기업인들에게 적극적인 정책 건의를 요청하며 "개별 부처가 처리하기 어려운 건의는 대통령 정책실로 직접 해달라"고 당부하였다. 또한 인도 방문 당시 나렌드라 모디 총리와의 논의를 언급하며 양국 간 직통 핫라인이 개설되었음을 알리고, 이달 하순 인도에서 '한국 비즈니스 위크'가 열릴 예정임을 전달하기도 하였다.

이번 라운드테이블은 단순한 네트워킹을 넘어 구체적인 산업 협력 방향과 정부 지원 체계를 논의하는 실질적 플랫폼으로 기능하였다. 한편 이재명 대통령은 행사 시작 및 종료 시 참석자들과 일일이 악수를 나누며 직접적인 소통에 힘쓰는 모습을 보였고, 기념 촬영을 통해 양국 기업인들과의 우호 관계를 다지었다. 행사에는 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 정부 관계자도 동석하여 기업의 의견을 경청하였다. 이탈리아 측에서는 페라리를 비롯한 다양한 산업 분야의 대표 기업들이 참석하여 한국과의 협력 spanied 다양한 분야에서의 잠재력을 보여주었다.

이번 회의를 계기로 한국 기업들은 이탈리아의 디자인, 럭셔리, 제조 기술과의 시너지를, 이탈리아 기업들은 한국의 첨단 기술, 전자산업, 글로벌 시장 진출 노하우를 교환할 수 있는 기회를 얻었다. 정부 차원에서도 기업의 애로사항을 신속히 해결하기 위한 채널을 강화하겠다는 의지를 보였다. 이러한 다각적 접근은 글로벌 공급망 재편과 지정학적 불확실성이 증대하는 현 상황에서 양국 경제의 공동 번영을 위한 실질적 기반을 마련하는 것으로 평가된다





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