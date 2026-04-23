이재명 대통령, 베트남 하노이 시민들과의 따뜻한 만남…'논라' 착용, 길거리 음식 체험

이재명 대통령, 베트남 국빈 방문 중 하노이 도심 산책하며 시민들과 소통. '논라' 착용, 길거리 음식 맛보기 등 현지 문화 체험.

이재명 대통령 , 베트남 국빈 방문 중 하노이 시민들과의 따뜻한 소통과 문화 체험 이재명 대통령 과 김혜경 여사는 베트남 국빈 방문 일정 중 23일(현지시간) 저녁, 베트남 하노이 도심 거리를 자유롭게 산책하며 현지 시민들과의 정감 있는 만남을 가졌습니다.

대통령 부부는 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지에서 시민들의 환영을 받으며, 한국어와 베트남어로 인사를 나누고 악수와 하이파이브를 통해 친근함을 표현했습니다. 특히 이 대통령은 베트남어로 ‘안녕하세요’를 뜻하는 ‘신짜오’를 직접 건네며 시민들과의 소통에 적극적으로 나섰습니다. 이처럼 격식 없는 자리에서 시민들과의 직접적인 교류를 통해 양국 국민 간의 정서적 유대를 강화하는 데 의미 있는 시간을 보냈습니다. 산책 중 대통령 부부는 베트남 전통 모자인 ‘논라’를 착용해 보며 현지 문화를 체험하고, 거리에서 판매하는 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료를 맛보며 베트남의 길거리 음식을 즐겼습니다.

또한, 두리안을 구입하여 동행한 참모들과 함께 나누어 먹으며 소통하는 모습을 보여주었습니다. 저녁 식사로는 인근 식당에서 베트남 대표 음식인 쌀국수와 볶음밥을 맛보며 현지 음식에 대한 만족감을 표했습니다. 식사 후에도 호수 일대를 다시 산책하며 시민들에게 손을 흔들어 인사하는 것으로 일정을 마무리하며, 시민들의 따뜻한 환대에 감사함을 전했습니다. 이번 산책은 격식 있는 공식 일정을 벗어나 베트남 국민의 삶 속으로 더 깊이 다가가고자 마련된 것으로, 양국 국민 간의 우호적인 관계를 더욱 돈독하게 하는 계기가 될 것으로 기대됩니다.

이 대통령은 공식 인스타그램을 통해 산책 당시 사진을 공개하며 감회를 밝혔습니다.

‘하노이의 저녁은 참으로 아름다웠다’는 표현과 함께, 호안끼엠 호수와 구시가지 골목을 걸으며 베트남 국민들과 나눈 반가운 인사에 대한 소감을 전했습니다. 특히, 격식 없는 일상적인 공간에서 시민들을 만난 것에 대한 의미를 강조하며, 서로 다른 언어와 문화 속에서도 마음은 통할 수 있다는 것을 다시 한번 느꼈다고 밝혔습니다. 또한, 시민들이 건네준 환한 미소와 인사를 오래도록 기억하겠다며, 앞으로 양국이 깊은 우정과 신뢰를 바탕으로 활발하게 교류할 수 있기를 기대한다는 메시지를 전달했습니다.

마지막으로, 베트남 음식에 대한 긍정적인 경험을 언급하며 ‘베트남에서는 어느 식당에 들어가도 실패하지 않는다’는 말이 사실임을 확인했다는 유쾌한 소감을 덧붙였습니다. 이번 방문은 단순한 국빈 방문을 넘어, 이재명 대통령이 베트남 국민들과 직접 소통하며 긍정적인 이미지를 심어주고, 양국 관계 발전에 기여하는 중요한 발걸음이 될 것으로 보입니다





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