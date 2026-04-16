이재명 대통령, 세월호 참사 12주기 기억식 첫 참석…“안전한 나라 책임으로 세우겠다”

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기 기억식에 현직 대통령으로는 처음으로 참석하여 희생자들을 추모하고 유족들을 위로했다. 이 대통령은 추도사를 통해 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 국가의 책임과 국민 안전을 최우선으로 하겠다고 약속했으며, 생명안전기본법 제정 등 안전 사회 구축을 위한 노력을 강조했다.

지난 16일, 세월호 참사 12주기를 맞아 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 기억식 에 현직 대통령으로서는 처음으로 이재명 대통령 이 참석하며 역사적인 발걸음을 내디뎠다. 사회자의 소개 멘트처럼, 지난 11년간 비어 있던 대한민국 대통령의 자리. 그 자리가 마침내 채워졌음을 알리는 순간, 객석에서는 잔잔한 박수가 터져 나왔다. 검은 양복과 넥타이 차림의 이 대통령과 김혜경 여사는 세월호를 상징하는 노란 리본 배지를 달고 행사에 임했다.

슬픔 속에서도 행사장으로 들어선 이 대통령은 노란 점퍼를 입은 유가족들과 일일이 악수를 나누며 깊은 위로의 뜻을 전했다. 이 대통령은 추도사를 통해 12년이 흘렀음에도 여전히 선명하게 각인된 그날의 기억과 유가족들이 감내해왔을 고통과 그리움에 대해 언급했다. 그는 “그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 다짐하며, 국가의 존재 이유가 바로 국민의 생명과 안전을 지키는 것임을 강조했다.

‘안전한 나라, 약속을 넘어 책임으로’라는 문구가 새겨진 현수막 아래, 노란 바람개비가 돌아가는 가운데 이 대통령의 추도사를 들으며 유가족들은 눈물을 닦아냈다. 이 대통령은 304명의 희생자 이름과 그들이 이루지 못한 꿈을 결코 잊지 않겠다고 약속하며, 90도로 고개를 숙여 깊은 애도를 표했다. 1시간 20분간의 추도식이 끝난 후, 김 여사는 4·16 세월호 참사 가족협의회 추모부서장을 안아주었고, 유가족들은 이 대통령에게 감사를 표하며 진상 규명을 부탁하기도 했다.

이날 기억식에는 세월호 유족들과 함께 10·29 이태원 참사 유족들도 참석하여 연대의 메시지를 전했다. 같은 시각, 전남 목포신항에서는 적갈색으로 녹슨 세월호 선체 앞에서 기억식이 거행되었다. 최수희 양의 아버지 최준헌 씨가 딸에 대한 그리움을 절절히 토로하자, 300여 명의 시민들도 함께 눈시울을 붉혔다. 이번 목포 기억식은 세월호 선체에 더욱 가까워진 30~40미터 거리에서 진행되었으며, 사회자는 세월호처럼 낡아가지 않을 다짐에 대한 감사함을 표했다.

서울에서는 오후 4시 16분, 참사 희생자들을 기억하는 묵념을 시작으로 시민 기억식이 열렸다. 4·16연대는 ‘기억과 빛’ 앞에서 국가의 책임 인정과 공식 사과, 미공개 기록 공개, 생명안전기본법 제정 등을 촉구했다. 이러한 움직임에 맞춰 여권에서는 생명안전기본법 제정 약속이 잇따랐다. 김민석 국무총리는 ‘안전의 날’ 기념식에서 생명안전기본법 제정, 사회재난대책법 제정, 대통령 직속 국민생명안전위원회 설치를 통한 체계적 안전 정책 추진을 약속했다.

생명안전기본법은 안전에 대한 모든 사람의 권리와 국가 및 지방자치단체의 책무를 명확히 하고, 독립적인 조사 보장을 담고 있다. 정청래 더불어민주당 대표와 우원식 국회의장 또한 생명안전기본법 처리에 대한 긍정적인 입장을 밝히며 국회의 적극적인 역할을 강조했다. 이번 세월호 참사 12주기 기억식은 단순한 추모를 넘어, 국가의 책임과 국민의 안전에 대한 약속을 재확인하는 자리였다.

현직 대통령의 첫 참석은 지난 11년간의 아픔을 치유하고 미래를 향한 희망을 심는 중요한 상징적 의미를 지녔다. 세월호 참사를 통해 얻은 교훈을 잊지 않고, ‘안전한 나라’를 만들기 위한 구체적인 법적, 제도적 장치 마련에 대한 목소리가 더욱 높아지고 있다. 특히 생명안전기본법 제정 움직임은 정부와 여당의 적극적인 의지를 보여주며, 실질적인 안전 사회 구현에 대한 기대를 높이고 있다.

과거의 비극을 반복하지 않기 위한 우리 사회의 끊임없는 성찰과 노력이 앞으로도 계속될 것임을 이번 기억식은 분명히 보여주었다. 국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼는 국가 시스템 구축은 더 이상 미룰 수 없는 과제이며, 이는 세월호 참사 희생자들과 유가족들에게 진정한 위로와 정의를 실현하는 길일 것이다. 이러한 사회적 분위기 속에서, 앞으로의 안전 정책이 어떻게 구체화되고 실현될지 주목해야 할 것이다.





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세월호 참사 이재명 대통령 기억식 생명안전기본법 국가 책임

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