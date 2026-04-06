이재명 대통령, 다주택자 양도세 유예 연장 및 1주택자 실거주 의무 완화 검토 지시

이재명 대통령은 국무회의에서 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 시점을 앞두고, 매매 신청까지는 유예 혜택을 적용하는 방안과, 1주택자 실거주 의무 완화 방안을 검토하라고 지시했다. 이는 부동산 시장의 안정과 공정성을 확보하고 투기적 요인을 억제하기 위한 노력의 일환이다. 대통령은 불로소득 축소를 강조하며, 부동산 시장 정상화를 위한 세제, 금융, 규제 정비를 강력하게 추진할 것을 밝혔다.

이재명 대통령은 6일 국무회의에서 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료일인 5월 9일까지 매매 신청을 하는 경우에도 양도세 중과 유예를 적용하는 방안을 검토할 것을 지시했다. 이는 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 '매물 잠김' 현상을 완화하고, 부동산 시장의 원활한 거래를 유도하기 위한 조치로 풀이된다. 이와 더불어, 무주택자가 세입자가 있는 다주택자 매물을 매수할 경우 최대 2년 간 실거주 의무 를 유예하는 조항을 1주택자 소유 매물에도 확대 적용하는 방안을 검토하도록 했다. 이러한 결정은 1주택자 들로부터 제기된 불만을 해소하고, 형평성 문제를 고려하여 긍정적인 시장 반응을 이끌어낼 것으로 예상된다. 이 대통령은 5월 9일까지 토지거래 허가 신청을 완료하는 경우에도 양도세 중과 유예 혜택을 부여하는 방안에 대해, 행정 절차의 물리적 시간 소요를 감안하여 탄력적인 적용을 강조했다.

그는 '5월 9일 시한은 지키되, 허가 신청까지는 허용하는 것이 낫다'며, 필요하다면 관련 규정의 명확한 해석이나 개정을 통해 혼란을 최소화할 것을 주문했다. 또한, 1주택자에게 실거주 의무 유예 혜택을 부여하는 방안에 대해서는 '1주택자들의 반론'을 고려하여 신중한 검토를 당부했다. 그는 '수요 자극'과 '공급 확대' 효과를 면밀히 분석하고, 1주택자들의 불만을 해소할 수 있는 방향으로 시행령 개정을 검토할 것을 지시했다. 이는 부동산 시장의 안정과 공정성을 동시에 추구하려는 의지를 보여준다.\이재명 대통령은 부동산 시장 정상화를 위한 세제, 금융, 규제 정비의 중요성을 강조했다. 그는 '부동산 투기 공화국 탈피'를 국가 과제로 삼고, 불로소득 축소를 위한 제도 개선을 강력하게 추진할 것을 밝혔다. 특히, 부동산 소유가 부담으로 작용하도록 세제를 정비하고, 투기를 목적으로 한 금융 거래를 철저히 감시할 것을 지시했다. 그는 '열심히 일하는 사람들이 성공하는 사회'를 만들기 위해, 기득권의 저항에도 불구하고 불로소득을 줄이는 방향으로 정책을 추진해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 '구멍 뚫기 전문가'의 의견을 경청하고, 이해관계자들의 반론을 충분히 수렴하여 정책의 완성도를 높일 것을 당부했다. 그는 '비성장 정상화'의 핵심 과제로 불로소득 축소를 꼽았으며, 노력 없이 부당하게 이익을 얻는 행위에 대한 세금 부과 강화를 촉구했다. 또한, 주택 공급 계획의 차질 없는 집행을 통해 부동산 시장의 안정을 도모할 것을 지시했다. 이는 부동산 시장의 투명성 확보와 공정한 경쟁 환경 조성을 위한 그의 강력한 의지를 보여준다.\이 대통령은 정책 결정 과정에서 기득권의 저항에 굴하지 않고, 국민의 이익을 최우선으로 고려할 것을 강조했다. 그는 '압력이 클수록 물샐 틈이 없어야 한다'는 원칙을 제시하며, 정책의 허점을 보완하고 부작용을 최소화하기 위한 노력을 당부했다. 또한, 부동산 정책의 성공적인 시행을 위해 관계 부처 간의 긴밀한 협력과 충분한 검토를 촉구했다. 그는 '각 부처에서 많은 노력을 기울이고 있으며, 준비를 잘하고 있을 것'이라고 언급하며, 정책의 실효성을 높이기 위한 노력을 격려했다. 이재명 대통령의 이번 지시는 부동산 시장의 안정과 공정성을 확보하고, 투명한 사회를 만들기 위한 그의 강력한 의지를 재확인하는 계기가 되었다. 그는 부동산 시장의 왜곡된 현상을 바로잡고, 건전한 시장 경제 질서를 확립하기 위해 지속적인 노력을 기울일 것을 약속했다. 이 대통령은 '대한민국의 부동산 투기 공화국 탈피'를 위한 그의 노력이 결실을 맺을 수 있도록, 끊임없이 국민들과 소통하고, 전문가들의 의견을 수렴하며, 유연하게 정책을 수정해 나갈 것이다. 그의 이러한 노력은 대한민국 경제의 지속 가능한 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

이재명 부동산 양도세 1주택자 실거주 의무 투기 세제 금융 규제

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인