이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 대규모 투자프로젝트 공개를 예고한 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스의 지방 투자를 통한 반도체 클러스터 조성과 지역 균형 발전 방안이 논의되고 있다. 반도체 특별법의 시행과 초호황기 수익에 따른 사회적 기여 요구가 지방 투자 압력으로 작용하며, 호남권이 유력한 후보지로 검토되고 있다.

2022년 1월 5일부터 2024년 10월 24일까지의 시기를 배경으로, 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 성장 전략의 대전환을 이룰 대규모 투자프로젝트를 조만간 공개하겠다는 발표와 연계하여, 우리나라를 대표하는 반도체 산업이 지역 균형 발전 에 기여하는 방안이 진지하게 검토되고 있다.

이는 지난해부터 지역 정치권과 시민사회를 중심으로 꾸준히 제기되어 온 요구가 더욱 공식적인 검토 단계로 접어든 것이다. 반도체 초호황기에 따라 김영훈 고용노동부 장관이 초과이익의 사회적 재분배 필요성을 언급할 정도로 반도체 기업의 사회적 기여에 대한 요구가 높아지면서, 관련 기업들은 강력한 압력에 직면해 있다. 오는 8월 시행 예정인 '반도체 산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'(반도체 특별법)에는 지역 균형 발전을 고려한 반도체 클러스터 지원 방안과 인허가 특례 등의 내용이 포함되어 있어 지방 투자의 당위성을 법적으로 뒷받침하고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스가 지방에 신규 투자를 단행할 경우 호남권이 우선적인 후보지로 거론된다. 최근 고대역폭 메모리(HBM) 등 첨단 메모리 제품을 중심으로 패키징 공정이 반도체 시장의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 이에 따라 삼성전자는 기존 충청권 중심의 패키징 거점을 확대하는 방안을 검토할 수 있으며,这种情况에서 광주가 신규 거점이 될 가능성이 있다. 호남 지역은 수도권에 비해 태양광·해상풍력 등 재생에너지와 용수 조달에 유리한 환경을 갖추고 있어 지속가능한 반도체 생산에 유리한 조건을 제공할 수 있다.

또한 SK하이닉스도 패키징을 비롯한 일부 후공정 시설을 호남에 배치할 가능성이 제기된다. 정부와 재계는 이달 말 청와대에서 이재명 대통령과 주요 그룹 총수 간의 간담회를 진행하며 구체적인 투자 구상이 공개될 가능성이 있다. 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 "모든 국민과 국토가 성장의 기회와 혜택을 고루 누리는 초격차 산업 강국으로 나아가겠다"며 "조만간 성장 전략의 대전환을 이룰 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개할 것"이라고 강조했다. 한편 삼성전자와 SK하이닉스는 정부와의 논의 여부에 대해 "아는 바가 없다"고, 지방 투자 가능성에 대해서도 "정해진 바가 없다"고 밝힌 상태이다





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