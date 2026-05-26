이재명 대통령, 해군잠수함사령부 방문…'장보고 엔(N)사업' 핵잠 개발 기본계획 발표

이재명 대통령이 진해 해군잠수함사령부를 찾아 승조원들을 격려하고, 정부는 2030년대 중반 국내 최초 핵추진잠수함 건조·진수 목표와 '장보고 엔(N)사업' 기본계획을 공개했다. 핵연료 확보 등 미국과의 협의 과제가 남아 있지만, 핵무기 비보유 원칙을 확고히 하며 전략적 방위 수단으로 핵잠 개발을 추진한다.

이재명 대통령 은 26일 경남 창원시 진해구에 위치한 해군잠수함사령부를 방문해 3천톤급 잠수함 신채호함에 직접 승선하였다. 대통령은 현장에서 승조원들의 훈련 상황과 작전 보고를 청취한 뒤, "승조원들의 헌신 덕분에 우리 바다는 안전하게 지켜지고 국민의 일상도 평온하게 유지되고 있다"는 격려의 말을 전했다.

이어 청와대는 2030년대 중반까지 국내에서 최초로 핵추진잠수함, 즉 핵잠을 건조·진수하고, 2030년대 후반에는 이를 해군 일선 부대에 배치한다는 구체적인 목표를 발표했다. 다만 핵연료 확보와 같은 핵심 부품은 미국과의 협의가 필요하므로 실무 단계에서 여러 난관이 예상된다는 분석이 제기되었다. 같은 날, 안규백 국방부 장관은 대통령이 참석한 '제1회 미래국방전략위원회'에서 핵잠 개발 기본계획인 '장보고 엔(N)사업'에 대해 보고했다.

이 사업은 대한민국 최초 잠수함인 장보고함의 정신을 계승하면서 차세대 모델에 핵추진 방식을 도입하고, 최신 신기술을 결합해 첨단 잠수함을 구축한다는 목표를 담고 있다. 안 장관은 핵잠이 "북한의 잠수함 기반 핵미사일 위협에 대응하는 핵심 수단"이라며, 디젤 잠수함보다 은밀하고 신속하게 적 잠수함을 감시·추적해 수중 킬체인 구현에 크게 기여할 것이라고 강조했다. 군 당국은 최소 4척 이상의 핵잠을 건조하는 방안을 검토 중이며, 모든 플랫폼과 소형 원자로는 국내에서 자체 개발하고, 원자로 연료는 미국의 지원을 받을 계획이다.

정부는 이날 발표한 기본계획을 통해 32년간 극비로 진행돼 온 핵잠 개발을 공개사업으로 전환했다. 이는 한국의 핵무장 우려를 해소하고, 트럼프 대통령 재임 기간 내에 핵잠 사업을 가속화하려는 전략적 의미가 있다. 1994년 김영삼 정부 때 시작된 핵잠 프로젝트는 미국의 핵무장 가능성에 대한 우려와 한·미 원자력협정의 제한으로 여러 차례 중단·재개를 반복해왔다. 현재 한국은 핵무기가 탑재되지 않은 어뢰 중심의 무장을 채택하고, 20% 이하의 저농축 우라늄만을 사용해 비핵무장 상태를 유지한다는 입장을 명확히 하고 있다.

또한 국제원자력기구(IAEA)와 협력해 핵추진잠수함에 적용 가능한 안전조치를 마련하고, 핵비확산 의무를 투명하게 이행하겠다는 약속을 포함했다. 이 같은 조치는 한·미 간 핵연료 공급 협상이 복잡성을 더하고 있는 상황에서도, 한국이 핵무기를 보유하지 않겠다는 원칙을 확고히 함으로써 국제사회와의 신뢰를 유지하려는 의도라 할 수 있다. 핵잠 개발 일정은 미국과의 협상이 관건이 될 전망이다. 현재 한·미 원자력협정은 민수용을 전제로 하고 있어, 군사적 목적의 농축우라늄 확보를 위해서는 별도의 협정이 필요하다.

미국 원자력법 제91조는 대통령 승인 시 군사용 핵물질을 타 국가에 이전할 수 있는 예외 조항을 두고 있으나, 실제 적용 과정에서 양국 간 줄다리기가 지속되고 있다. 이러한 협상 난이도에도 불구하고, 한국 정부는 핵잠을 전략적 방위 수단으로 활용하되, 핵무기 개발과는 명확히 구분한다는 입장을 고수하고 있다. 앞으로 핵연료 공급, 원자로 설계, 안전 검증 등 실무 협의가 순조롭게 진행될지 관심이 집중된다





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핵추진잠수함 장보고 엔사업 한미 협상 국방전략 이재명 대통령

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