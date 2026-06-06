이재명 대통령 부부, 현충일 맞아 중앙보훈병원 위문하고 길동복조리시장 방문

이재명 대통령과 김혜경 여사는 2024년 현충일을 맞아 서울 강동구 중앙보훈병원을 위문하고, 이후 인근 길동복조리시장을 방문해 상인들을 만났다. 대통령은 시장을 둘러보며 상인들에게 장사 상황을 묻고, 아이스 커피와 떡볶이를 구입해 맛보았다. 또한 전통시장 활성화를 위한 시설 정비와 주차 문제 해결 방안에 대해 상인회 측과 논의했다. 현장에서는 군 부상자 가족이 대통령의 부상 장병 지원 체계 개선 약속에 감사를 표하기도 했다.

(서울=연합뉴스) 이재명 대통령 과 김혜경 여사가 6일 서울 강동구 중앙보훈병원 위문 방문 후 인근 길동복조리시장 에서 음식을 사고 있다. 2026.6.6 photo@yna.co.kr이 대통령 부부는 이날 현충일 을 맞아 추념식 참석하고 강동구 중앙보훈병원 위문 방문을 마친 뒤 인근에 있는 길동복조리 시장을 찾았다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.

이 대통령은 시장 곳곳을 둘러보며 상인들에게"오늘 장사 어떠세요","많이 파셨어요"라고 물으며 최근 실제 경기 체감도와 시장 분위기를 살폈다. 자신을 군 부상자의 어머니라고 소개한 한 주민은"현충일 추념사를 잘 들었다"며"부상 장병 지원 체계를 개선하겠다고 해줘 감사하다"고 언급했다. (서울=연합뉴스) 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 강동구 중앙보훈병원 위문 방문 후 인근 길동복조리시장에서 상인들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.6 photo@yna.co.kr이 대통령과 김 여사는 아이스 커피와 떡볶이를 직접 구입해 현장에서 맛보기도 했다.

이 대통령은 이 자리에서 상인회 측에 시장 시설 정비와 주차 문제 등 전통시장 활성화 방안에 관해 묻기도 했다





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이재명 대통령 김혜경 현충일 중앙보훈병원 길동복조리시장 전통시장 활성화 상인 지원

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