이재명 대통령 사전투표소 방문 논란, 공직선거법 위반 소지가 vs 단순 해프닝 주장

이재명 대통령이 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 하고 있다. 이 대통령이 기표소에 들어갔다가 문의사항이 있어 밖으로 나와 사전투표 관리관에게 질문한 후 다시 기표소로 들어갔다는 점이 논란이 되고 있다. 국민의힘은 공직선거법 위반 소지가 있다고 주장하지만 중앙선거관리위원회는 단순 해프닝이라는 입장을 내놨다.

이재명 대통령 이 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소 에서 투표를 하고 있다. 뉴스1 이재명 대통령 이 29일 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표 과정에서 기표소를 잠시 나왔다가 다시 들어간 것을 두고 논란이 이어지고 있다.

국민의힘은 공직선거법 위반 소지가 있다고 주장했지만 중앙선거관리위원회는 단순 해프닝이라는 입장을 내놨다. 이 대통령은 이날 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소를 찾아 투표를 진행했다. 신분증 확인 뒤 투표용지를 받아 기표소에 들어갔다. 이후 이 대통령은 기표 도중 밖으로 나와 사전투표 관리관에게 ‘동그라미 표가 완전하지 않고 반만 찍혀도 괜찮느냐’고 물었다.

관리관은 문제가 없다는 취지로 설명했고 이 대통령은 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다. 선관위 관계자는 이날 ‘투표소 출입에는 제한이 있지만 (투표소 내) 기표소에 들어갔다가 문의사항이 있어 (잠시) 나와 문의하는 것은 법상 문제가 되지 않는다’고 밝혔다. 이어 ‘메신저 등으로 퍼진 판례는 투표를 하지 않겠다며 나와 무효 처리된 뒤 다시 투표하겠다며 재차 투표소에 들어간 사례’라며 ‘이번 사안과는 사실관계 자체가 다르다’고 설명했다.

장동혁 ‘투표용지 노출은 고의…특정 후보 지지 신호 보내’ 이에 대해 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오후 여의도 당사에서 긴급 기자회견을 열고 ‘명백한 고의이고 불법 선거운동’이라며 ‘선거 중립 의무를 위반하고 특정 후보 지지 호소를 대놓고 한 것’이라고 말했다. 장 위원장은 ‘이 대통령이 사전투표하면서 도장이 잘 안 찍혔다는 이유로 투표용지를 들고 기표소 밖으로 나왔다. 선관위 직원이 ‘보여주시면 안 된다’고 제지하는 데도 투표용지를 일부러 방송 카메라 있는 쪽에 보이도록 계속 손으로 가리키며 선관위 직원에게 질문했다’며 이같이 언급했다.

그러면서 ‘‘나는 이 후보와 정당을 찍었으니 국민들도 이 정당, 이 후보를 찍었으면 좋겠다’고 신호를 보내는 것 아니겠나. 그걸 본 ‘개딸’(이 대통령 지지자)들은 일사불란하게 움직일 것’이라며 ‘단순히 해프닝으로 끝날 문제가 아니다’라고 지적했다. 이어 선관위에 대해서도 ‘고의로 보여준 게 아니어서 무효가 아니라고 했는데 귀신 씻나락 까먹는 소리’라며 ‘공개 자체로 무효이고 불법이다. 이래서 국민이 선관위를 믿지 않는 것’이라고 말했다.

장 위원장은 ‘대통령의 선거 개입을 통해서 (여권이) 지방선거까지 승리하면 대한민국이 어떻게 되겠나. 그때는 진짜 못할 일이 없을 것’이라며 ‘재판 취소 특검을 막 밀어붙이고 개헌, 연임을 막 밀어붙일 것이다. 세금 폭탄을 막 떨어뜨리고 국민의 일상 통제가 일상이 될 것’이라고 주장했다. 그러면서 ‘이쯤에서 이재명과 민주당의 폭주를 막아 세워야 하지 않겠나.

투표하면 막을 수 있다’고 호소했다. 앞서 장 위원장은 이날 경기도 유세에서도 ‘선거 중립 의무가 있는 대통령이 수십 대의 방송 카메라 앞에서 투표용지를 흔들면서 개딸들에게 신호를 보낸 것’이라며 ‘탄핵 사유’라고 목소리를 높였다. 한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.k





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 사전투표소 공직선거법 해프닝 특정 후보 지지 신호 보내

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

전주 남부시장서 드러난 전북지사 후보 지지·반대 논란, 무소속 김관영 vs 민주당 이원택전주 남부시장에서 확인된 유권자들의 의견과 최신 여론조사 결과를 통해 무소속 김관영 후보와 더불어민주당 이원택 후보 사이의 지지 심리를 분석한다.

Read more »

'떴다방 같다' vs. '짜치고 없어 보여'... 협공당한 한동훈'여러 가지 해프닝 때문에 약간의 눈살이 찌푸려지는 장면들이 연출된 점, 유권자 여러분께 양해 말씀드리겠다.'부산광역시 북구갑 국회의원 재보궐선거 후보자 TV토론의 후반부, 진행자가 시청자들에게 양해를 구했다. 후보자들 간 토론

Read more »

'확정 전과 3건 vs 군면제 의혹'…허태정-이장우, 끝까지 난타전(대전=연합뉴스) 박주영 기자=6·3 지방선거 대전시장에 출마한 더불어민주당 허태정, 국민의힘 이장우 후보가 28일 열린 마지막 TV 토론회...

Read more »

정원오 vs 오세훈, 서울시장 선거 지지율 격차 감소...오차범위 밖이지만중앙일보·케이스탯리서치 여론조사에서 정원오 더불어민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보를 오차범위 밖에서 앞서나 지지율 격차는 줄어든 것으로 나타남. 지역별·세대별 지지층 변화와 투표 의향 등 상세 결과 분석.

Read more »

사기 의도 없어 vs 돌려막기…경찰 무혐의 사건 검찰 기소 유죄경찰이 무혐의 처분한 상습 사기 사건을 검찰이 넘겨받아 기소하고 유죄 판결을 확정받았다. 경찰은 사기범이 피해자들에게 돈을 돌려줬다는 이유로 사기죄가 성립하지 않는다고 봤지만, 검찰은 보완수사를 통해 사기범이 피해자금을 '돌려막기'한 사실을 파악해 기소했다. 신모씨(32)에게 징역 4개월에 집행유예 1년이 선고됐으며 항소하지 않아 형이 확정됐다. 신씨는 2023년 8월부터 지난해 4월까지 인터넷 중고거래 커뮤니티에서 에어팟 이어폰, 갤럭시 휴대전화, 스타벅스 상품권 등을 판매한다고 속여 16명에게 312만원을 송금받은 혐의를 받는다. 경찰은 일부 피해자에게 돈을 돌려준 점 등을 근거로 사기 의도가 없었다고 판단해 불송치 결정했으나, 검찰은 사후 변제가 사기죄 성립에 영향이 없고 사기 전과 3범인 점을 고려해 재수사를 요청했고, 이후 직접 보완수사 끝에 기소했다.

Read more »

'나솔 VS. 짝'... 연프 경력자들의 세계관 대통합28일 방송된 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 '나는 솔로' 출신 남성 출연자들과 '짝' 출신 여성 출연자들이 만나 10여년 만의 세계관 통합을 이뤘다. 40대 이상 남성 6명과 30대 후반~40대 여성 5명이 출연했으며, '짝' 출신 여성들은 13~14년 만에 성숙한 모습으로 돌아왔다. 여자 2호는 '그때보다 외모가 200% ...

Read more »