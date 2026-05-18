이재명 정부 취임 1년, 광장의 열망과 현실의 간극: 사회적 소수자의 목소리를 듣다

이재명 정부 출범 1주년을 맞아 청년, 여성, 장애인, 노동자 등 다양한 시민사회 구성원들이 국정 운영의 성과와 한계를 분석하고, 실질적인 시민 참여 제도화와 사회적 약자를 위한 정책 강화를 촉구했다.

내란의 극복과 민주주의의 온전한 실현이라는 시민들의 간절한 염원을 안고 출범한 이재명 정부가 취임 1주년을 맞이했다. 경향신문이 실시한 이번 조사에서는 지난 겨울의 혹한 속에서도 광장에 모여 변화를 갈망했던 청년, 여성, 장애인, 노동자, 그리고 시민단체 활동가들의 생생한 목소리를 통해 지난 1년의 국정 운영을 되짚어 보았다.

전반적으로 시민들은 이재명 정부가 국정 운영의 안정성을 빠르게 확보하고 행정적인 측면에서 과감한 혁신을 시도했다는 점에 대해서는 긍정적인 평가를 내놓았다. 특히 대통령의 추진력 있는 행보를 통해 시민들이 직접 세상을 바꿨다는 성취감을 느꼈다는 의견이 많았다. 하지만 동시에 경제 성장과 실용주의라는 기조가 강하게 작용하면서, 정작 광장에서 함께 목소리를 높였던 사회적 소수자들의 요구와 권리는 국정 운영의 우선순위에서 밀려나고 있다는 우려가 깊게 나타났다. 특히 시민 참여의 제도화 문제는 가장 시급한 과제로 지목되었다.

이재명 대통령은 SNS나 타운홀 미팅 등을 통해 국민과 활발하게 소통하는 스타일을 보여주고 있으나, 이는 대통령 개인의 소통 역량에 의존하는 방식일 뿐 구조적인 숙의 민주주의로 이어지지는 않았다는 지적이다. 참여연대 등 시민사회 단체들은 대통령 한 사람이 일을 잘하는 것에 만족할 것이 아니라, 누가 대통령이 되더라도 시민의 목소리가 제도적으로 국정에 반영될 수 있는 시스템을 구축해야 한다고 강조했다.

실시간 소통이나 국무회의 생중계가 주는 상징적 의미는 크지만, 이것이 실제 정책 결정 과정에서의 권한 부여나 구조적 참여로 연결되지 않는다면 진정한 국민주권정부의 구현이라고 보기 어렵다는 비판이다. 이에 따라 시민들이 정치적 효능감을 지속적으로 느낄 수 있는 공론장 마련과 이를 뒷받침할 법적 장치의 필요성이 강하게 제기되었다. 경제적 성과와 실제 삶의 괴리 또한 심각한 문제로 부각되었다. 코스피 지수가 8000포인트를 기록하는 등 자산 시장의 활성화라는 가시적인 성과가 있었지만, 정작 서민들과 취약계층의 삶은 나아지지 않았다는 호소가 잇따랐다.

청년들은 여전히 불안정한 비정규직 고용 구조와 치솟는 주거비 부담 속에서 미래를 설계하는 데 어려움을 겪고 있으며, 정신건강 안전망의 부족으로 인한 사회적 고립 문제 역시 심각한 수준이다. 특히 통합돌봄 예산이 시민사회의 요구보다 크게 삭감된 점은 정부의 복지 청사진이 부재함을 보여주는 단면이라는 비판이 나왔다. 공공의료 확대와 건강보험 보장성 강화라는 근본적인 해결책보다는 갈등 수습에 치중한 나머지, 보건복지 정책의 우선순위가 뒤로 밀려났다는 분석이다. 노동 현장의 안전과 권리 보호에 대해서도 비판적인 시각이 제기되었다.

정부는 산업재해에 대해 엄중한 처벌을 강조해 왔으나, 이는 사후 처방에 불과하며 예방을 위한 근본적인 구조 개선에는 소홀했다는 지적이다. 특히 간접고용 구조와 이원화된 노동 시장의 문제를 해결하지 않은 채, 근로기준법 밖의 노동자들에게 제한적인 권리만을 부여하는 '일하는 사람 권리 기본법' 추진 방식은 오히려 비정규직의 신분을 고착화하고 노동자 간의 계급을 나누는 부작용을 낳을 수 있다는 우려가 크다. 진정한 산재 예방을 위해서는 처벌 중심의 접근이 아니라 노동 구조의 근본적인 개혁이 선행되어야 한다는 목소리가 높다.

성평등과 장애인 권리 문제 역시 광장의 열망을 반영하지 못한 대표적인 사례로 꼽혔다. 여성가족부를 성평등가족부로 확대 개편했음에도 불구하고, 대통령이 청년 남성의 역차별을 언급하며 젠더 갈등을 부추기는 듯한 발언을 한 것은 성평등 인식을 의심케 한다는 비판이다. 특히 차별금지법 제정이라는 핵심 과제에 대해 민생과 경제를 이유로 사회적 합의를 강조하며 뒤로 미루는 태도는 부동산 문제 등에 보여준 적극적인 설득 방식과 대조적이라는 지적이다.

또한 장애인들의 탈시설 권리와 노동 참여 보장이라는 공약 역시 취임 후 구체적인 실행 방안이나 대통령의 직접적인 언급이 부족하여, 장애인 권리가 여전히 민주주의 회복의 주변적 과제로 취급되고 있다는 상실감이 크다. 결국 이재명 정부가 광장 이후의 민주주의를 완성하기 위해서는 시민참여기본법 제정과 국가시민참여위원회 설립을 통해 실질적인 참여 창구를 제도화해야 한다. 이는 단순한 자문 기구를 넘어 범정부 차원에서 시민 참여 정책을 총괄하는 전담 기구로서 작동해야 하며, 이를 통해 사회적 합의의 수준을 높여야 한다.

나아가 권력 구조의 개편을 넘어 기후 위기 대응, 노동권 및 복지권 강화 등 현대 사회의 기본권을 헌법에 명시하는 개헌 추진이 필요하다. 사회대개혁의 완성은 결국 시민의 기본권이 보장되는 헌법적 토대 위에서 이루어질 수 있으며, 대통령이 이러한 개헌의 물꼬를 트는 결단력을 보여줄 때 진정한 의미의 민주주의 실현이 가능할 것이라는 제언이다





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이재명정부 시민참여제도화 사회대개혁 소수자권리 개헌

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