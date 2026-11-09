이재명 대통령 다문화가정 특혜 발언 논란, 이주여성들 '처음 듣는 제도'라고 반응

이재명 대통령의 다문화가정 우대 지적을 두고 이주여성들은 공립 산후조리원 지원을 들어본 적이 없다고 밝혔다. 공립 산후조리원은 전국 6%에 불과해 지원 격차가 쟁점이다.

이재명 대통령 이 다문화가정 지원 정책이 특혜로 흐르고 있다는 취지의 글을 잇따라 올리면서 다문화가정 지원 제도를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 이 대통령은 10월 28일 소셜미디어 X에 관련 글을 올린 뒤 닷새 동안 글을 추가로 게시했으며, 전체 게시글은 여섯 건이다.

논란의 직접적인 계기는 온라인 커뮤니티 FM코리아(펨코)에 올라온 한 건의 게시글이었다. 이 대통령은 첫 글에서 이 게시글을 공유하며 다문화가정의 산후조리원 우선 이용 문제를 제기했고, 지원 정책을 바로잡아야 한다는 입장을 밝혔다.

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이재명 대통령 게시글 여섯 건이 제기한 쟁점

이재명 대통령은 다문화가정 지원의 필요성을 인정하면서도 내국인 역차별 가능성을 언급했다. 10월 29일 게시글에서는 내국인 가구가 역차별을 받을 수 있다는 취지의 표현을 사용했다.

11월 1일 게시글에서는 복지제도가 불공정하게 악용될 수 있다는 가능성을 거론했다. 수차례 글의 흐름은 다문화가정을 내국인의 몫을 빼앗는 특별한 혜택을 받는 집단으로 그리는 방향으로 읽혔다.

그러나 이러한 문제 제기의 근거로 제시된 자료는 첫 글에서 공유한 FM코리아 게시글 한 건이 전부였다. 게시글에는 통계, 조사 결과, 구체적인 사례가 함께 제시되지 않았다.

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정부 부처도 대통령의 발언이 나온 뒤에야 상황 파악에 나선 것으로 알려졌다. 발언이 정부가 과제로 제시한 이주민 맞춤형 사회통합 프로그램 확대 방향과 맞지 않는다는 지적도 나온다.

차별을 조장할 수 있다는 비판이 거세지자 이 대통령은 이러한 반응을 교조적 태도라고 일축했다. 그는 사실과 이성에 근거해 토론하자는 입장을 밝혔다.

특혜 논란이 확산되는 과정에서 정작 당사자인 다문화가정의 목소리는 충분히 전해지지 않았다. 소셜미디어에서는 특혜라는 비난과 혜택을 폐지하라는 주장이 빠르게 퍼졌다.

이주여성들이 밝힌 실제 경험과 엇갈린 인식

경향신문은 11월 8일 베트남, 중국, 네팔 등에서 입국한 이주여성 일곱 명을 만나 생활 현실을 들었다. 이들 가운데 누구도 논란의 중심에 있는 공공 산후조리원 지원 프로그램을 알고 있지 않았다.

40대 중국 출신 A씨는 2010년 한국에 와 자녀 셋을 두고 있다. A씨는 다문화가정도 공립 산후조리원을 우선 이용할 수 있다는 이야기를 이번에 처음 들었다고 말했다.

A씨는 지역 보건소를 직접 찾아가며 출산 지원 제도를 알아봤다고 설명했다. 셋째를 낳을 무렵 코로나19 대유행이 겹쳐 부모의 도움을 받지 못했고, 육아 과정에서 우울감을 겪었다고 밝혔다.

A씨는 주변에서 공립 산후조리원을 이용하도록 지원받은 사람을 본 적도 없다고 말했다. 그는 이번 논란으로 자녀들이 낙인을 짊어지게 될까 걱정된다는 우려도 전했다.

2009년 베트남에서 온 부티타인호아 씨는 충청북도 옥천군 결혼이주여성협회장을 맡고 있다. 부티타인호아 씨는 공립 산후조리원이 무엇이냐고 되물으며 제도 자체가 잘 알려져 있지 않음을 드러냈다.

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태국 출신 30대 B씨는 올해 4월 첫아이를 출산했고, 현재 다문화가족지원센터에서 근무하고 있다. B씨는 공립 산후조리원 관련 지원 프로그램을 알지 못했다고 말했다.

B씨는 출산지원금, 부모급여, 아동수당 등 다른 가구와 같은 지원을 받았다고 설명했다. 다문화가족이라는 이유로 별도의 지원이 있었던 것은 없다고 강조했다.

공립 산후조리원 부족과 지역별 지원 격차

전국 공립 산후조리원은 약 480곳 가운데 29곳, 약 6%에 불과하다. 이러한 구조에서 다문화가정이 실제로 산후조리원을 우선 이용할 기회는 제한적일 수밖에 없다.

다문화가정 산모는 2016년 모자보건법 시행령에 따라 공립 산후조리원 우선 이용 대상자에 포함됐다. 그러나 10년이 지난 지금까지 얼마나 많은 다문화가정이 실제로 혜택을 받았는지는 확인되지 않는다.

지방자치단체마다 우선순위나 할인율을 다르게 적용하고 있어 다문화가정이 무조건 우선 배정된다고 보장할 수 없는 상황이다. 역차별 우려를 뒷받침할 만큼의 실제 이용 데이터도 공개되어 있지 않다.

전국 17개 광역지방자치단체 가운데 부산, 인천, 광주를 포함한 여섯 곳에는 공립 산후조리원이 없다. 지역에 따라 제도를 이용할 수 있는 여건 자체가 크게 다른 셈이다.

충청북도의 경우 제천 공립 산후조리원이 지난해 7월에야 처음 문을 열었다. 이곳의 정원은 12명이며, 도내 다른 시나 군에 거주하는 산모는 2명으로 이용이 제한된다.